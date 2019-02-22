Беларусь всегда будет вместе с Россией, сколько бы мы ни ругались, – Лукашенко

Россия является главным союзником Беларуси. Лукашенко также заявлял, что и Украина вместе с Беларусью обречены быть всегда с Россией.

Глава Беларуси Александр Лукашенко считает Российскую Федерацию основным союзником. Он об этом заявил во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает «БелТА».

«Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования – белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам.

«Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. Но вскоре эти вопросы были решены. Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию», – заявил Лукашенко.

Напомним, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Беларуси грозит аннексия со стороны России.

Ранее Лукашенко также заявлял, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с Россией.

«БелТА»