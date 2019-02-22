Усиление санкций против России. Детали демона разрушения экономики

В ответ на новости о новом законопроекте Конгресса российский фондовый рынок уже упал на 3%.

13 февраля двухпартийная группа сенаторов США во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Робертом Менендесом представила законопроект, направленный на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее поведение. Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля, или DASKAA, является пересмотренной версией законопроекта с аналогичным названием, который внесли два сенатора в августе 2018 года, но который Конгресс так и не принял, – пишет на страницах «Project Syndicate» шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Первую попытку предприняли на фоне негодования после встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки в июле прошлого года, когда Трамп, по-видимому, решительно встал на сторону Путина и против собственных спецслужб в вопросе вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года в США. Конгресс вправе вновь возобновить обсуждение вопроса о санкциях.

DASKAA 2.0 – результат последних событий. Российскую алюминиевую компанию Русал недавно освободили от санкций США, что вызвало ликование на Московском фондовом рынке. США не вводили никаких новых санкций с тех пор, как в английском Солсбери нервно-паралитическим газом был отравлен бывший российский шпион и его дочь, или в ответ на агрессию России против украинских кораблей в Керченском проливе. В целом, администрация Трампа в значительной степени проигнорировала многие положения Закона о противодействии неприятелям Америки через санкции (CAATSA), который Трамп лично подписал в августе 2017 года.

DASKAA 2.0 гораздо более серьезный и детализированный, чем предыдущие, спешно разработанные законопроекты Конгресса против России. Проект рассматривает несколько важных вопросов, включая распространение химического оружия, предотвращение международной киберпреступности и борьбу со вмешательством в выборы, в то время как спектр санкций шире и потенциально более эффективен, чем раньше. Особо выделяют пять аспектов: инцидент в Керченском проливе, российский долг, нефть и газ, богатство Путина и его окружения, а также вопрос безопасности.

В ноябре прошлого года в США разразились бурные дебаты после того, как российская береговая охрана незаконно захватила три небольших украинских судна с 24 моряками в международных водах возле Керченского пролива, который соединяет Черное море с Азовским. Лодки шли из одного украинского порта в другой, и 24 моряка до сих пор остаются в московской тюрьме Лефортово, которой когда-то управляли КГБ.

Одним из предложенных ответов США было блокирование черноморских портов России. Но порт Новороссийск экспортирует практически всю казахстанскую нефть, и цель заключалась не в том, чтобы наказать эту страну. Другой идеей было запретить российские корабли, но большинство из них ходит под «удобными флагами».

Третьим предложением были страховые санкции, но страхование организовано в большие блоки, которые затрудняют идентификацию отдельных судов или портов. Разумным образом DASKAA 2.0 вместо этого всего предлагает санкции против 24 агентов ФСБ, которые были замешаны в атаке в Керченском проливе, а также – санкции против российского судостроения, если страна продолжит нарушать свободу судоходства в этих водах.

DASKAA 2.0 также расширяет попытки своего предшественника санкционировать новый суверенный долг России. Хотя государственный долг России в настоящее время составляет всего лишь около 15% ВВП, ограничение ее возможности заимствовать на мировых рынках имеет смысл, поскольку это вынудило бы Россию затянуть пояс и соответственно меньше инвестировать, что также привело бы к снижению экономического роста.

И, начиная с нового государственного долга, санкции США могут быть расширены, чтобы охватить вторичный государственный долг и займы со стороны государственных компаний. Это как серьезная, так и удобная мера, не сопряженная с рисками и издержками для Запада. DASKAA 2.0 также угрожает санкциями против российских финансовых институтов.

Санкционирование российского экспорта нефти и газа – на долю которого приходилось две трети российского экспорта, когда мировые цены достигли своего максимума в период между 2011 и 2013 годами – с целью воспрепятствовать российской военной агрессии, лишь повысило бы мировые цены в пользу Кремля. Благоразумно, что США и ЕС до сих пор ограничивали своими санкциями определенные нефтяные технологии.

Предложенные ранее санкции против совместных российско-американских нефтегазовых предприятий могли бы нанести удар по американским компаниям, и поэтому были ограничены DASKAA 2.0, что отразится только на крупных новых инвестициях за пределами России. Значительно более жесткая идея США заключалась в том, чтобы санкционировать российский трубопровод Северный поток-2 из Санкт-Петербурга в Германию. Но это оказалось технически сложным, и европейцы настойчиво выступили против санкций в отношении экспорта российского газа по трубопроводам. Вместо этого DASKAA 2.0 предлагает санкции против российского сжиженного природного газа, что вызовет меньше возражений со стороны западных союзников.

Закон CAATSA от 2017 года положил начало преследованию российских олигархов из окружения Путина и личного богатства Путина. DASKAA 2.0 в этом направлении пошел дальше. Требование США о полной прозрачности всех активов станет самым сильным ударом по путинской клептократии.

И все же самые жесткие положения DASKAA 2.0 содержатся в последнем новом разделе, согласно которому РФ могут признать страной-спонсором терроризма, что очень серьезно. Законопроект также предлагает идеи для борьбы с неправомерным использованием Россией красных уведомлений Интерпола для преследования своих политических врагов за рубежом.

Пожалуй, самой яркой новинкой является требование предоставить отчет по убийству лидера российской оппозиции Бориса Немцова в 2015 году. Это будет очень интересно – особенно с учетом того, что выдающийся историк Института Гувера Джон Данлоп недавно опубликовал книгу, в которой недвусмысленно обвиняет в убийстве Путина.

В ответ на новости о новом законопроекте Конгресса российский фондовый рынок упал на 3%. Очевидно, что DASKAA 2.0 привлек к себе внимание Москвы. Главный вопрос сейчас заключается в том, как на атаку на своего самого важного иностранного сторонника отреагирует Трамп.

Андерс Аслунд, «Project Syndicate»