Ускоряясь на пути в пропасть. О чем промолчал нацлидер Путин в своем послании

Поддерживать семьи, бороться с бедностью и решить проблемы с вывозом мусора: Владимир Путин выступил накануне с очередным посланием Федеральному собранию.

Наблюдатели заметили, что в этот раз президент решил совершить поворот в сторону социальных проблем. Большая часть его речи была посвящена именно повышению благосостояния граждан. Однако журналист «КоммерсантЪ FM» Виктор Лошак считает, что в послании президента важным было не только то, что он сказал, но и то, о чем промолчал.

В утренних новостях в день послания EuroNews опрашивал москвичей о том, что бы они хотели услышать от Путина. Ответы не были разнообразны: о человеке, о бедности, о том, как дальше жить стране. И вождь услышал свой народ. Думаю, социальный поворот послания заметили все.

На фронте укрепления российской семьи президент предложил объединиться власти, религиозным организациям, журналистам. Он говорил о новом рывке в приросте населения (правда, отнес его уже к концу своего президентского срока), о 100-процентном обеспечении яслями и медицинским обслуживанием, о том, что подъемные сельским учителям нужно платить такие же, как и врачам, и о многом другом, что иллюстрировало его главный тезис об ускоренном внутреннем развитии страны. Новой была тема социального контракта, как инструмента преодоления бедности.

Телекамера бегала по залу, отслеживая вежливую внимательность членов Федерального собрания и приглашенных. Глаза некоторых нет-нет, да закрывались. Президенту внимал опытный коллектив, многое они уже слышали.

«Решительный прорыв нужен в сбережении народа и благосостоянии граждан», – это было сказано в послании год назад. Хотя, с другой стороны, странным было бы президенту не сосредотачиваться год от года на самом болезненном.

Тут важны не одни лишь факты, а оценки тоже. Когда, говоря об уровне зарплат бюджетников, Путин называет цифру в 40 млн человек, куда входят и военнослужащие, то оторопь берет не от задачи справедливо их финансировать, а от того, что в стране на 71,8 млн официально работающих такое количество бюджетников. Сама задача прокормить такое государство, такой аппарат кажется грандиозной и заслуживает, наверное, отдельного послания.

Понятно, что самая актуальная для бизнеса тема – разгром фонда Baring Vostok – не попала в послание, но, очевидно, отзвуки скандала не прошли мимо тех, кто готовил документ. Президент привел просто убийственные факты:45% дел против предпринимателей не доходят до суда. То есть почти половина дел, надо понимать, заказные: арестовали, развалили бизнес – это и есть конечная цель.

И еще одна ужасная цифра: на одного посаженного предпринимателя приходятся 130 человек, потерявшие рабочие места. Президент предложил законодателям все необходимые документы за два года переписать. Не разобраться в каждом уничтоженном бизнесе, бенефициарах и исполнителях атак, а заменить законодательную базу для них. Когда речь шла об экономике, операторы невзначай показали председателя Следственного комитета – Бастрыкин сидел с отсутствующим видом.

Пожалуй, никогда еще в президентских посланиях так критично не звучала тема экологии. Свалки, внедрение газомоторного топлива, страдающие от старых предприятий города, нежелание крупного бизнеса выполнять экологические нормы – кажется, президент не забыл никого. Вполне вероятно, что по этой линии в стране может наконец начаться что-то серьезное, тем более выступавший попросил парламент ускорить прием необходимого законодательства.

Занятно, что давая задание правительству, Думе, «Общероссийскому народному фронту, Путин ни разу не обратился к «Единой России». Видимо, токсичность этой партии вышла уже за границы губернаторских выборов, где определение «самовыдвиженец» стало страховкой от неприятностей. Многие заметили, что ничего Путин не сказал ни об Украине, ни о войне на Донбассе.

В конце речи президент неожиданно консолидировался с медведевской мыслью о преимуществах свободы над несвободой. Он сказал, что нашим людям нужно «широкое пространство для свободы». И ни слова о скрепах. Может быть, это что-то значит?

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»