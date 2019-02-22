Волкер презентовал информационный ресурс об агрессии России против Украины

На сайте представлены спутниковые снимки, карты и статистика показывающая влияние российской агрессии на ситуацию в Украине.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине. Он написал об этом в Twitter.

«Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт «Противодействие российской агрессии в Украине» – инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине», – говорится в сообщении.

Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” — an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of 🇷🇺 aggression in 🇺🇦. Thanks to ⁦@CSOAsstSec⁩ and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 21, 2019

19 февраля Верховная Рада провела специальное заседание, посвященное пятой годовщине с начала вооруженной агрессии России против Украины.

С начала российской агрессии погибли 2949 украинских военных.

По оценкам ООН число жертв конфликта на Донбассе к началу 2019 года достигло 12,8-13 тысяч человек, еще 27,5-30 тысяч человек за указанное время были ранены.

Напомним, Волкер считает, что Россия не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе. Он также сообщал, что в феврале США планируют пересматривать санкции в отношении РФ из-за Крыма. ЕС, по его словам, также рассматривает возможные дополнительные ограничительные меры. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Украине посетит Украину с 25 февраля по 3 марта.

«Украинско-Российское обозрение»