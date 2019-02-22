Примеряя роль изгоя: в Москве «добивают» последнего американского инвестора-русофила

Кремль дает миру сигнал о том, что российские элиты готовятся к жизни в режиме изгоя.

Во Всемирный день влюбленных Россия в очередной раз показала всем, что любить ее (даже тем немногим «влюбленным», кто еще выходит в ее поля «с конем» или без оного), лучше со стороны. Именно 14 февраля российские силовики нагрянули в бизнес-центр «Белые сады», в котором находится офис Baring Vostok Capital Partners – инвестиционного фонда, возглавляемого гражданином США Майклом Калви, пишет на страницах «Деловой Столицы» Руслан Весел.

Результатом следственных действий стали аресты как самого главы фонда, так и пяти его предполагаемых «подельников» по финансовому мошенничеству, среди которых находится и гражданин Франции Филипп Дельпаль (остальные – россияне). Драматизма ситуации добавило то, что она возникла в самый разгар сочинского инвестиционного форума, проходившего при участии высшего руководства РФ и руководителей немногих оставшихся дружественными к ней стран: Беларуси, Турции, Ирана.

Поэтому многие наблюдатели согласны с управляющим директором «Арбат капитал менеджмент» Алексеем Голубовичем: если кто-то хотел нанести наибольший вред инвестиционному климату в России, то делать это надо было именно так. Ведь Майкла Калви характеризуют не только как очень честного и порядочного бизнесмена, работающего в РФ намного дольше, чем любые другие иностранцы, но и как человека, до последнего времени уверенного, что в Россию можно инвестировать. И его уголовное преследование по делу, начавшемуся как корпоративный спор с российским партнером, имиджу страны очень сильно навредит.

Впрочем, у Кремля, как водится, свой взгляд. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, конечно же, ничего плохого о Калви не говорит. И даже утверждает, что американец неоднократно был допущен к самому хозяину Кремля, так как на разных форумах «всегда отстаивал тезисы об инвестиционной привлекательности РФ».

Одновременно Песков отверг любую причастность своего шефа к аресту бизнесмена и заявил, что до решения суда американца нельзя считать в чем-либо виновным. Но уголовное преследование последнего крупного «привлекателя» инвестиций в РФ, утверждает кремлевский спикер, «никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате». Ведь, по словам Пескова, «такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя».

В общем, то ли человек, который по словам его же начальника, «иногда несет пургу», опять решил обойтись без здравого смысла, то ли инвестклимат в РФ таков, что ухудшать его дальше некуда. Неделя, прошедшая после обысков в «Белых садах», дала аргументы в пользу обеих версий, но большинство – в пользу второй.

Прежде всего, такими аргументами послужили ставшие известными общественности безупречная, до недавнего времени не вызывавшая никаких сомнений репутация Майкла Калви и обстоятельства дела. О репутации «тишайшего и травояднейшего инвестора», как небезосновательно назвала Калви авторитетная в журналистике беженка из России Юлия Латынина, уже написано очень много и довольно убедительно, поэтому перейдем ко вторым.

Обвинение утверждает, что глава инвестфонда завысил стоимость акций принадлежащей ему компании «Первое коллекторское бюро», которыми он погасил задолженность перед банком «Восточный», чем возмутил своих деловых партнеров, вместе с фондом Baring Vostok владеющих акциями банка. Один из них – Шерзод Юсупов, владелец около 5% акций «Восточного», – и написал на него заявление, приложив заключение аудиторов.

Однако выяснилось, что в роли последних выступила мало кому известная кипрская фирма, близкая к заявителю и его давнему деловому партнеру Артему Аветисяну, владеющему 32% акций банка (фонду Калви принадлежат 52%). И защита выдвинула свою версию событий: Юсупов и Аветисян пошли на ложное обвинение, чтобы прикрыть тот факт, что это именно последний внес в «Восточный» недоброкачественные активы при слиянии этого банка с принадлежащим Аветисяну банком «Юниаструм». Вследствие чего к «Восточному» появились вопросы у Центробанка РФ, а Калви пришлось подать в Лондонский международный арбитраж иск на группу инвесторов во главе с Аветисяном.

Дальше версию защиты развивали уже немногие оставшиеся в России оппозиционные журналисты и либералы (в том числе «системные», то есть поддерживающие путинскую политику). Их доводы базировались на двух важных обстоятельствах. Во-первых, следствие вела ФСБ – и довольно прытко: Юсупов подал заявление 7 февраля, а уже через неделю прошли обыски и аресты. Во-вторых, Аветисяну приписывают дружбу с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым – сыном секретаря Совбеза, долгое время возглавлявшего «режимообразующую» спецслужбу (на этом посту он сменил «самого»).

Версия о влиянии Николая Патрушева на судьбу Майкла Калви является самой популярной, но не единственной. Ведь Аветисяна СМИ связывают также с сыном последнего ельцинского и первого путинского главы президентской администрации Александра Волошина, братом бывшего российского вице-премьера Аркадия Дворковича и сыном председателя правления Сбербанка России, бывшего министра Германа Грефа (он, кстати, несмотря на контакты сына, выступил в защиту Калви, что, по мнению многих, служит весомым доказательством невиновности американца).

Но, базируясь на «схожести почерков» с делом братьев Магомедовых, руководитель фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова считает, что за делом Калви стоит генерал ФСБ Иван Ткачев, возглавляющий управление «К» – финансовую контрразведку. Именно ему, причастному к таким громким делам, как посадка на восемь лет бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, по словам правозащитницы, сейчас необходимо укрепить свои позиции, подорванные публикацией прослушек его разговоров с бывшим главой подмосковного Серпуховского района Александром Шестуном (они проливают свет на то, как российские спецслужбы, пользуясь выражениями Ткачева, «закапывают» или «катком переезжают» любого неугодного). И время, по мнению Романовой, выбрано не случайно: в США готовятся антироссийские «санкции из ада», поэтому Путину будет не с руки защищать американца, как бы за него ни заступались «сислибы».

Романова, правда, не склонна считать «ткачевскую» версию окончательной, настаивая лишь на том, что за Аветисяном стоит кто-то из высокопоставленных силовиков, пожелавших то ли от себя лично, то ли от имени своего ведомства, то ли от имени стоящей уже за ним «башни Кремля» продемонстрировать, «кто тут мужчина с кинжалом, а кто погулять вышел». И с этим согласны практически все наблюдатели, уточняя только, что интерес «крыши» Аветисяна мог быть иным.

Например, чисто экономическим, то есть банальным отжимом активов – в таком случае «священная корова» и «витрина новой России» Калви попал под раздачу потому, что российского «неподкрышного» бизнеса уже не осталось. А могли в этом интересе сойтись экономические элементы и стремление «показать, кто в доме хозяин»: тогда эта история – урок для других бизнесменов, к которым в скором времени могут прийти с намеком, что было бы неплохо поделиться активами с очередным аветисяном.

Ну а то, как дело Калви скажется на инвестиционном имидже России, условного «генерала» не особенно интересует. Видимо, он согласен с Песковым, что никак не скажется. По известной причине – этот имидж и так ниже плинтуса. И, вероятно, силовики уверены, что следующая возможность России вернуться на международные рынки будет уже не при их жизни.

Поэтому и пытаются отжать все, что еще не отжато конкурентами из других силовых ведомств (а их в России в последнее время расплодилось много, одна Росгвардия во главе с «дуэлянтом» Виктором Золотовым чего стоит), чтобы было на что потом жить в «осажденной крепости». Чем подтверждают в очередной раз тезис доклада, подготовленного к Мюнхенской конференции по безопасности – 2019: «Российское руководство… похоже, готово выступать в роли изгоя».

Ну а российские либералы прогнозируют, что у них впереди попытки «атаковать владельцев дорогих квартир, целенаправленно находя на них липовый компромат (наркотики, детское порно или поддержка терроризма подойдут не хуже, чем мошенничество)». Ведь оголодавшим силовикам нужно будет чем-то кормиться, когда закончатся возможности отжать чей-либо бизнес (скорее всего, вместе с бизнесом как таковым). Так что скоро всем предстоит убедиться: монстр, созданный Кремлем на оккупированной части Донбасса, – только тизер того, что собой представляет настоящий русский мир.

Руслан Весел, «Деловая Столица»