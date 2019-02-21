В Москве отказали в госпитализации украинскому военнопленному моряку Эйдеру

Эйдер стал вторым раненым моряком которому не оказана надлежащая медицинская помощь в Москве.

Раненому украинскому военнопленному моряку Эйдеру отказали в госпитализации, сообщает на своей странице в Facebook журналистка Виктория Ивлева.

«Моряки. Андрей Эйдер сегодня был в травматологическом отделении Первой градской больницы Москвы. В госпитализации отказано. Без комментариев», – написала Ивлева.

МОРЯКИАНДРЕЙ ЭЙДЕР сегодня был в травматологическом отделении ПЕРВОЙ ГРАДСКОЙ больницы Москвы. В госпитализации отказано.Без комментариев Опубліковано Victoria Ivleva Четвер, 21 лютого 2019 р.

Накануне военнопленному украинскому моряку Андрею Артеменко было сделано формальное и очень быстрое медицинское обследование, что является недопустимым даже с позиции российского законодательства.

Правозащитник сообщил, что украинскому моряку было сделано чисто формальное медицинское обследование, сообщил один из адвокатов – Николай Полозов.

«В отношении раненого военнопленного Андрея Артеменко российские власти провели формальное обследование состояния здоровья. всего на два часа, для галочки. Такой подход неприемлем», – написал Полозов на своей странице в Facebook.

В отношении раненого военнопленного Андрея Артеменко российские власти провели формальное обследование состояния… Опубліковано Nikolai Polozov Середа, 20 лютого 2019 р.

В частности адвокат отметил, что украинским пленникам необходимо полное обследование и лечение.

«Мы требуем полного обследования и лечения военнопленного Артеменко, а также раненых военнопленных Андрея Эйдера и Василия Сороки», – подчеркнул правозащитник.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации обстреляли и захватили в плен два бронекатера и буксир ВМС Украины. 24 члена экипажа были арестованы и вывезены в Москву. При атаке трое украинцев получили ранения, некоторое время их содержали в медицинской части московского СИЗО «Матросская тишина», а в январе перевели в «Лефортово».

«Украинско-Российское обозрение»