Итоги Майдана: в Украине есть гражданское общество и свободные выборы

Не успели оглянуться, как прошло уже пять лет с момента победы Революции достоинства.

22 февраля 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича за то, что он неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий. Это последовало за расстрелом Небесной сотни снайперами, посланными тем же Януковичем, и достижения компромиссного соглашения между президентом и оппозицией, которое, как Виктор Федорович заявил на следующий день, он выполнять и не собирался, что и спровоцировало резкую реакцию Верховной рады, пишет историк Борис Соколов на страницах «Грани.Ru».

Тогда мы еще не осознавали, что победа Евромайдана, начавшегося из-за отказа Януковича, под мощным давлением Кремля, от подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, будет означать начало новой эпохи не только в истории Украины, но и в истории всего мира. Закончилась эпоха, начавшаяся с краха коммунизма в Восточной Европе и распада СССР. Началась новая эпоха, эпоха российского реваншизма.

Мало кто мог тогда подумать, что через считанные дни Россия Путина начнет ползучую оккупацию Крыма, затем аннексирует полуостров и развяжет гибридную войну в Донбассе, наплевав на существующие международные договоры и соглашения, в том числе на гарантии территориальной целостности Украины, данные Киеву великими державами, включая Россию, за отказ от ядерного оружия.

Путин открыто противопоставил себя цивилизованному миру. Но нельзя сказать, что цивилизованный мир отреагировал вполне адекватно на российскую агрессию. Введенные Западом санкции против России принесли определенные неудобства путинскому окружению, но сколько-нибудь разрушительного воздействия на российскую экономику они не оказывают и не способны заставить Путина отказаться от оккупации значительной части Донбасса и продолжения гибридной войны против Украины. Об аннексии Крыма же западные лидеры вообще предпочитают молчать.

Даже поставок летального оружия, необходимого для отражения российской агрессии, Киеву пришлось ждать больше двух лет – до тех пор, пока в президентское кресло в Вашингтоне не сел Дональд Трамп. Его предшественник Барак Обама отказывался поставлять Украине летальное оружие, чтобы не злить «друга Владимира».

А среди большинства стран Евросоюза страх перед российской военной мощью (возможно, преувеличенный) и мюнхенские настроения дошли до того, что очень скоро Путин имеет все шансы с лихвой компенсировать потери от санкций, а заодно получить дополнительное средство, чтобы еще раз попытаться поставить Украину на колени. Речь идет о строительстве газопровода «Северный поток-2», который усиленно лоббирует канцлер Германии Ангела Меркель и который, если не возникнет новых препятствий, может быть достроен уже к концу этого года.

В случае своего выхода на полную мощность «Северный поток-2» уже через два-три года может практически свести к нулю роль Украины и Польши как транзитеров российского газа на Запад. И тогда Кремль надеется продиктовать Киеву условия капитуляции.

И Москва, и ее западные партнеры не скрывают, что «Северный поток-2» – проект не экономический, а политический. Экономических выгод от него нет никаких, поскольку весь потребный Европе российский газ еще в течение достаточно длительного времени можно было бы прокачивать по существующей газотранспортной системе Украины, Белоруссии и Польши, не тратясь на строительство новых газопроводов. Но в Берлине и Вене предпочитают идти навстречу пожеланиям Путина и «Газпрома».

Думается, дело здесь не только и не столько в давних и тесных связях германских и австрийских компаний с российским газовым монополистом, сколько в продолжении мюнхенской политики задабривания агрессора. Отменять санкции против России до, как минимум, восстановления украинского контроля над оккупированной частью Донбасса Евросоюз не может – это стало бы колоссальной потерей лица. Зато формальных запретов на строительство «Северного потока-2» пока что нет, и можно бросить Путину даже не кость, а жирный кусок мяса.

Здесь расчет на то, что агрессор этим удовлетворится и не станет развивать агрессию дальше – против других постсоветских государств и входящих в Евросоюз и НАТО восточноевропейских соседей, не продолжит осуществлять подрывные акции против западной демократии, не будет больше засылать в Европу молодцов-грушников с «Новичком». Но чем заканчивается мюнхенская политика, хорошо известно. Не думаю, что ЕС сможет продолжать ее долго, не рискуя встать перед Кремлем на колени.

А что же Украина? Готова ли она через пять лет после Евромайдана противостоять российскому давлению, которое в ближайшее время может еще усилиться? Да, Революция достоинства не оправдала всех возлагавшихся на нее надежд, и это судьба любой революции.

Прежде всего, она не покончила с существующей коррупционной кланово-олигархической системой и не реформировала радикальным образом тесно связанную с кланами судебную ветвь власти. Из-за этого, в частности, так и не расследованным остается дело о расстреле Небесной сотни. И вряд ли здесь что-то принципиально изменится в ближайшее время.

Ведь все три основных кандидата в президенты Украины на предстоящих вскоре выборах представляют три давно сложившихся и соперничающих друг с другом олигархических клана. И сбылись далеко не все ожидания украинцев, связанные с евроинтеграцией. Но то, чего удалось достичь после свержения Януковича, позволяет Украине чувствовать себя более уверенной в противостоянии с Москвой.

Удалось возродить боеспособность украинской армии, и теперь российской армии приходится только мечтать о легкой прогулке до Киева за три дня, о которой любили говорить военные эксперты в начале боев в Донбассе. Удалось преодолеть политическую зависимость Украины от Москвы (хотя экономическая, особенно в газовой сфере, все еще остается), и возродить ее в прежнем виде, как при Януковиче, уже не удастся, поскольку наконец-то, в ходе отражения российской агрессии, у большинства жителей Украины сформировался украинский патриотизм.

Главное же, на Украине были восстановлены демократические свободы и гражданское общество, совсем задавленные при прежнем режиме, и выборы стали реально конкурентными. И кто бы ни победил на них, ему уже не удастся вернуть страну к авторитаризму и к политической зависимости от Кремля. Вариант Иванишвили, который Москве удалось реализовать в Грузии, на Украине не пройдет.

Борис Соколов, «Грани.Ru»