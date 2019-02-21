Украина намерена провести свои корабли через Керченский пролив в Азовское море

В настоящее время Украина ведет консультации и переговоры со своими зарубежными партнерами о мониторинге ситуации в Керченском проливе во время прохода украинских кораблей.

Украина планирует новый поход кораблей через Керченский пролив, в связи с чем предпринимает ряд мер и ведет подготовку, в том числе, с международными партнерами. По словам главы МИД Павла Климкина, ВМС, вероятно, удастся «удивить Россию». Он сказал об этом в интервью изданию «Цензор.Нет».

Присутствие иностранных наблюдателей непосредственно на борту кораблей, по словам украинского дипломата, маловероятно, однако международное наблюдение будет. В частности, переговоры о мониторинговой миссии МИД ведет с Германией и Францией.

«Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, вероятно, из космоса», – уточнил Климкин.

Вторым важным фактором успешного прохода в Азовское море Климкин назвал присутствие военно-морских сил «наших друзей» в Черном море. «Есть идеи о покупке или лизинге военных кораблей, совместной работы экипажей», – добавил дипломат.

Напомним, 25 ноября 2018 года при плановом переходе судов из Одессы в Мариуполь российские пограничники атаковали украинские корабли и захватили в плен два бронекатера и буксир. Экипаж судов арестовали и вывезли в Москву, где суд продлил арест украинским морякам до апреля 2019 года. Россия отказывается признать украинцев военнопленными и обвиняет их в незаконном пересечении российской границы.

«Цензор.Нет»