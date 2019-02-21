Украина и страны НАТО готовят «новую провокацию против России в Керченском проливе», – Лавров

В России заявляют, что ВМС Украины собираются прорваться через Керченский пролив «без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что украинская власть «готовит новую провокацию» в Керченском проливе и привлечет к ней НАТО. Он заявил об этом в четверг на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, передает «ТАСС».

«Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории», – сказал Лавров.

Глава российского МИД уверяет, что морские силы Украины собираются предпринять попытку прорыва «без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов».

«Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский прорыв», – заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что Украина планирует новый поход кораблей через Керченский пролив, в связи с чем предпринимает ряд мер и ведет подготовку, в том числе, с международными партнерами.

Напомним, что секретарь национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о планах Украины на осуществление нового прохода кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.

«ТАСС»