«Северный поток-2» и украинский транзит. Одобрили ли европейцы агрессию России?

Поправки в газовую директиву были одобрены европейцами и теперь определиться судьба «Северного потока-2» и украинского транзита.

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза поддержал изменения в Газовой директиве, которые будут распространяться и на газопроводы третьих стран. Как известно, именно эти изменения должны определить судьбу «Северного потока-2», а значит – и украинского транзита, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

После того, как Германия и Франция достигли компромисса относительно Газовой директивы, могло показаться, что газопроводу уже ничто не угрожает. За осуществление Газовой директивы на своей территории отвечает Германия, правительство которой не усматривает в «Северном потоке-2» никакой угрозы. Однако все не так просто.

Начнем с того, что любые исключения из Газовой директивы должны утверждаться Европейской комиссией по представлению правительства ФРГ. Собственно, исключений предусмотрено всего два. Первое из них позволяет вывести из-под правил Газовой директивы газопроводы, которые построены до ее окончательного введения в действие. Скорее всего, речь идет о лете 2019 года – и «Северный поток-2» до этого времени точно не построят.

Второе касается новых газопроводов – если только они не касаются конкуренции на энергетическом рынке и безопасности этого рынка. И тут уже вопрос – а что решит Еврокомиссия? Еврокомиссия, а не Германия. Потому что компания – строитель газопровода подаст запрос немецкому регулятору, а вот немецкий регулятор, если только решит сделать исключение, обратится к Еврокомиссии.

Это решение Еврокомиссии и будет моментом истины в вопросе о судьбе «Северного потока-2» и украинского транзита.

Потому что если Еврокомиссия решит, что проект «Северного потока-2» под исключение не попадает, «Газпром» должен будет подчиниться правилу предоставления доступа к новой трубе компаниям из третьих стран. А это означает, что российский монополист просто не сможет использовать газопровод на максимальную мощность, придется резервировать часть мощностей для других компаний – даже если эти компании появятся на рынке не сразу (например, компании из Азии, которые захотят перегонять свой газ через Россию в Европу).

И тогда украинская ГТС останется критически важным маршрутом и для «Газпрома», и для его европейских клиентов.

Виталий Портников, «Espreso.TV»