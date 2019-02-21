Тяжелое для Путина послании Федеральному собранию. Доверие к нацлидеру упало ниже некуда

В интонации и структуре послания заметно влияние внутриполитического контекста и социальных трендов в России. На лицо – снижение уровня доверия к власти, режиму и лично Путину.

Федеральное послание как жанр тяжел для президента Путина: он все уже говорил, все его интонации и стрессы уже заезжены. Такое мнение в эфире «RTVI» высказал политолог и журналист Кирилл Рогов.

Рогов полагает, что в структуре и интонации Федерального послания было заметно влияние внутриполитического контекста и социальных трендов в России. Это снижение уровня доверия к власти, режиму и лично Путину. Кроме того, в последнее время в российском обществе нарастает раздражение всей внешней политикой российского руководства.

В этих условиях Путин вынужден был построить послание на обсуждении внутренних социальных проблем. Рогов отметил, что главной целью речи президента было «восстановить формальное доверие населения» и отреагировать «словесно». Политолог уверен, что Путин хотел «заговорить» слушателей и создать ощущение, будто власть интересуется и решает внутренние проблемы.

В послании также прозвучало много штампов, которые повторяются в посланиях из года в год, заметил Рогов. Именно поэтому можно сделать вывод, что как жанр оно очень тяжело для Путина – ведь он уже все сказал. «Все его интонации, стрессы и ходы уже очень заезжены. Эффективность послания, безусловно, падает. Люди реагируют кисло и недоверчиво», – сказал Рогов.

Эти штампы, считает Рогов, не соответствуют реальной ситуации: за последнее время жизнь россиян ухудшилась, год оказался исполнен «политического негатива». «Затяжная стагнация начала проецировать мощную народную депрессию», – добавил он. В этих условиях Путин в послании должен был заявить себя «как отец», который занимается внутренними проблемами и собирается их решить. Это должно было стабилизировать ситуацию вокруг его падающего рейтинга. А вот способы выйти из «социальной депрессии» и поменять повестку Путину только предстоит найти, считает политолог.

Кирилл Рогов, «RTVI»