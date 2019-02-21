В Афинах российский омбудсмен Москалькова отменила официальную встречу с украинской коллегой Денисовой

Встреча омбудсменов была отменена из-за резких заявлений Денисовой. В то же время, стало известно что состоялась неформальная встреча между омбудсменами двух стран.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отменила официальную встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Официальной причиной отмены встречи стало заявление Денисовой о том, что вице-президент Европейского института омбудсменов Нина Карпачева посетила украинских военнопленных моряков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Москальковой, сообщил российский «Интерфакс».

«Ранее запланированная на 21 февраля официальная встреча в Афинах с омбудсменом Украины не состоялась из-за письма, в котором Денисова обвинила Москалькову в том, что украинских моряков посетила Нина Карпачева. Москалькова не считает целесообразным продолжать обмен мнениями в формате политизации вопросов прав человека со стороны Денисовой», – сказано в сообщении.

В то же время стало известно, что Москалькова и Денисова провели неформальную встречу и «высказали взаимные просьбы о помощи гражданам России и Украины, которые находятся в колониях и тюрьмах».

Москалькова повторно выступила в защиту Карпачевой, добавив, что решения о допуске к военнопленным «находится в компетенции ФСИН России».

12 февраля экс-омбудсмен Украины Нина Карпачев вместе с Татьяной Москальковой посетила в СИЗО «Лефортово» украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года российскими пограничниками в Керченском проливе.

«12 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с вице-президентом Европейского института омбудсмена независимым международным экспертом Ниной Карпачевой посетила в СИЗО «Лефортово» украинских военных моряков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

Отмечалосься, что Москалькова и Карпачева «при общении с моряками особое внимание уделили гуманитарным вопросам, связанным с состоянием здоровья и условиями содержания».

«Заключенные находятся под постоянным медицинским наблюдением, в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами», — говорится в сообщении.

Сообщалось также, что Москалькова обсудила с руководством СИЗО вопрос о необходимости продолжении лечения и дообследования моряков и в гражданских медучреждениях Москвы, и «выразила надежду на то, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно».

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что Россия использует бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву в гибридной войне против Украины.

Таким образом она прокомментировала посещение Карпачевой как «независимым международным экспертом» трех украинских моряков в СИЗО «Лефортово».

«Оказывается, ФСБ и русская генеральша-омбудсмен Москалькова допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официального и полномочного украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания», – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Дуже цікава інформація від захисників наших військовополонених моряків, адвоката Миколи Полозова. Виявляється , ФСБ і… Опубліковано Iryna Gerashchenko Неділя, 17 лютого 2019 р.

«Гибридная война – это когда РФ использует гибридного «омбудсмена», оттряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой – Карпачева, вместо Порошенко – Янукович, РФ достает из загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о «нелегитимности украинской власти», – добавила она.

Напомним, что Карпачева была омбудсменом Украины 14 лет в период с 1998 по 2012 года. Потом ее сменила Валерия Лутковская, которую в свою очередь в 2018 году сменила Людмила Денисова.

Напомним, российский и украинский омбудсмены должны были провести встречу в Москве в январе, однако в день визита Денисовой Москалькова отменила встречу, сославшись на срочную командировку.

«Интерфакс»