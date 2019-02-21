Необратимый «Северный поток–2». Нет надежды на прекращение строительства российского газопровода

Украине необходимо выстраивать линию поведения, исходя из этого факта.

События последних недель наглядно показали: Берлин заинтересован в завершении строительства «Северного потока–2». Через этот газопровод будут не просто напрямую, минуя Украину, поставлять энергетические ресурсы из России в Германию: он может стать символом внешнеполитической самостоятельности Берлина, пишет на страницах «Фокуса» историк и политолог Евгений Магда.

Заявление Ангелы Меркель во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности подтвердило: канцлера не остановят даже окрики и угрозы из-за океана. К тому же Штатам, занятым разработкой санкций против России и поисками путей примирения в торговой войне с Китаем, вряд ли выгодно идти еще и на обострение отношений с ЕС. И хотя Дональд Трамп способен опрокидывать любые логические выводы, Киеву все же лучше как следует подготовиться к худшему развитию событий.

Пикантность ситуации заключается в том, что ставший культовым для Кремля «Северный поток–2» вряд ли сможет принести политические дивиденды нынешней руководительнице Германии. Ведь она уже объявила об отходе от управления самой могущественной страной Европы осенью 2021 года. Сомнительно, что газопровод начнет работать в полную силу до этого времени. Преемница Меркель во главе ХДС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с видимым сожалением констатировала, что остановить проект уже нельзя.

В сложившейся ситуации Украина должна соблюсти собственные интересы. Условия транзитного контракта между Газпромом и Нафтогазом не позволяют украинской энергомонополии создавать компанию – транзитера энергоресурсов. Но срок договора истекает 31 декабря 2019 года. Глава Нафтогаза Андрей Коболев не исключает повторения Россией алгоритма «газовой войны» на стыке нынешнего и следующего годов.

А в России не скрывают надежд на стартовавшую в Украине президентскую кампанию, точнее, на то, что ее результаты смогут повлиять на неуступчивую в отношении Кремля политику Киева. Поэтому следующий раунд переговоров между ЕС, Украиной и Россией о транзите газа назначен на май.

Россия не скрывает стремления выбросить Украину из транзитной схемы поставки углеводородов европейским странам, обойдя ее Nord Stream 2 и «Турецким потоком», с возможным продолжением в сторону Италии и Греции. Для нашей страны такой вариант развития событий чреват потерей $3 млрд в год – суммы весьма внушительной.

Присутствуют и риски полномасштабного военного вторжения при негативном для Украины сценарии. Поэтому официальному Киеву целесообразно не критиковать Ангелу Меркель за отстаивание интересов своей страны, а напоминать о данных ею обещаниях, демонстрируя при этом заинтересованность в сохранении Украиной статуса государства-транзитера не только политическими заявлениями, но и управленческими решениями. Украина располагает мощной газотранспортной системой, и ее необходимо использовать как фактор дипломатии.

Досадно наблюдать, что проект «Триморье» (союз государств Черного, Балтийского и Адриатического морей) набирает ход без участия Украины, хотя в его основе лежит, среди прочего, интерес США поставлять в Европу сжиженный газ.

Украине не помогут публичные упреки в адрес сильных мира сего, ей необходимо формулировать и отстаивать собственные интересы. В конце концов, если мы говорим о европейской и евроатлантической интеграции, уже закрепленной в качестве приоритета в Конституции, необходимо учиться договариваться с влиятельными и неуступчивыми партнерами.

Это умение ой как пригодится на протяжении нескольких ближайших лет.

Евгений Магда, «Фокус»