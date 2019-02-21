Россия устроена по проектному принципу

Верхушка специалистов по российской политике в США и Европе понимает, что никакого центра планирования у Путина нет. И все работает на «личном тендере».

Присутствие в центральной Африке разворачивается не потому, что это «надо» (оно надо, конечно, но как все остальное), а потому что есть человек, который пришел, принес конкретное видение («проект») и сам его делает (а у него есть для этого необходимые кадры, ему самому это надо и т.д.), пишет на странице в Facebook Александр Морозов.

Такая же история с Кудриным. Понятно, что существует проблема непрозрачности госкорпораций. У Кудрин перед выборами долго проедал Путину плешь – надо навести порядок в деньгах госкорпораций. И вот Путин его и назначает в Счетную палату («Ты предложил, ты и делай, а ресурсы у тебя есть»).

В медиа, в кулуарах обсуждаются миллионы разных «проектов», но никто (Путин) не дает на них добро по разным причинам: может, Глазьев и хотел бы захватить Киев, например, (но он уже провалил проект Новороссия и ясно, что он не «справится»), поэтому сейчас это все «не работает». Или, допустим, бешеное освоение Дальнего Востока. Проектных бумаг написано много – но нет такого тяжеловеса у Путина, которого туда можно поставить. Поэтому ничего и нет.

Это понимают те, кто давно занимается Россией.

верхушка специалистов по российской политике в США и Европе понимает, что никакого центра планирования у Путина нет. И… Опубліковано Александром Морозовим Четвер, 21 лютого 2019 р.

Но на следующем этаже европейских людей – невозможно объяснить, что это так работает. Они все считают, что где-то там «в недрах», «в темных коридорах» есть какой-то центр, который целенаправленно все вот это делает – вмешательство в выборы, угрожает другим народам, организует провокации по плану.

Они считают, что это вертикально выстроено, как у них самих. То есть пока бундестаг не поручил главе разведки подготовить доклад, – то и нет ничего.

Они не понимают, что в РФ все наоборот: глава разведки приходит к Путину «с проектом» (например, отнять или разрушить какую-нибудь крупную компанию или обвалить кому-то банк). В 80% случаев банк сжирают, а в 20% – он выскальзывает с одной откушенной ногой, и дальше счастливо скачет на трех лапах.

Это – не «вертикаль». А сугубо «проектная» среда.

Все спрашивают: почему Кириенко чего-то не делает (из какой-то воображаемой логики развития политической системы)? А потому что он делает только то, на что «подал проект», т.е. на «лагерь Сириус». Если Кириенко больше ничего проектно не предлагает (под свою и своих людей ответственность), то и Путину наплевать. Сейчас все спрашивают: где вмешательство Кремля в украинские выборы? Этот вопрос предполагает ложную схему того, что Кремль ставит себе цели, у него есть аналитики, политический аппарат вырабатывает проект и т.д. Но в реальности ничего этого нет.

Кремль в нынешнем виде – это просто здание по фасаду которого сидят химеры – и они просто «жрут, кого могут» (но с разрешения Путина, разумеется, т.е. с «подачей проекта»). Если ни одна химера не принесла проекта – как выжрать кусок мяса из украинских выборов – то все остальные химеры будут просто тихо или громко тявкать на эти конкретные выборы. Да, это тявканье сливается в унылый ежедневный вой на федеральных каналах. Но это – не «проект». У него сейчас нет ответственного автора. Вот так это работает.

И объяснить это очень трудно тем людям, которые считают, что если глава Роскосмоса заявляет, что он полетит на Луну, то у Кремля есть «программа освоения Луны». Нет! Ее нет. Это просто пока брехня. Так может быть.

При этом, конечно, в российских медиа «обсуждается» в виде какой-то «футурологии» – все, что угодно. Все, что только можно себе представить «больным воображением»: возврат островов, аншлюс Беларуси, альянс с Китаем… Но вместо всего этого «альянс», допустим, с Венесуэлой. Почему? Потому это личный проект Сечина, он «впрягся». И так все остальное.

Александр Морозов, Facebook