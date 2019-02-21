«Изя Кацман на подвале». Пушилин зачищает «ДНР» от идейной «ваты»

Боевики «ДНР» задержали экс-руководителя своего «разведывательного батальона» Александра Петрова, который также известен как Изя Кацман. Он, наверное, самый публичный горловский боевик.

В соцсетях террористы утверждают, что задержанного во второй раз Кацмана обвиняют в хранении взрывоопасных веществ, когда тот руководил разведротой батальона, и тут же красноречиво комментируют это как «бред сивой кобылы», – об этом на страницах издания «Деловая Столица» пишет Денис Сарбей.

Позже стало известно, что Петрова выпустили, назначив «суд» на 6 марта, при этом бежать в Россию боевик не хочет и намерен доказывать свою «невиновность». Словом, революция пожирает своих «детей», которые теперь жалуются, что новое поставленное Кремлем руководство «ДНР» методично истребляет полевых командиров и во всем обвиняют главаря «республики» Дениса Пушилина.

Естественно, как и у многих идейных поклонников «Новороссии», у Петрова есть немало интересных мест в биографии. До 2014 г. он пробовал себя в горловской журналистике, а весной 2014 года вошел в бригаду одного из самых жестоких боевиков – «Беса» и участвовал практически во всех «активностях» террористов.

Впоследствии Петров стал одним из самых приближенных к еще одному главарю боевиков – «Боцману», который после ухода Беса из «ДНР» остался «на хозяйстве» в Горловке. Второй главарь боевиков в Горловке был кадровым офицером спецназа ГРУ, прошедшим пять войн: две Чечни, Осетию, Африку. Он тоже сбежал с Донбасса, потом появилось сообщение, что умер на 39 году жизни от воспаления легких. Многие свидетели того периода называют его самым необъяснимым и кровавым периодом за все время оккупации.

Когда «Боцман» ушел, Петров превратился в одного из жесточайших и фактически единственного критика мэра-самозванца Горловки Ивана Приходько. Участник так называемого пиар-батальона Захара Прилепина после того, как его кинули на обещанные деньги начал рассказывать, как под проливным дождем вместо асфальта кладут плитку на дорогу, называл «ДНР» «огрызком Донецкой области» и «геморроем империи», громко кричал, что Горловка превратилась в гетто.

Кроме того, в соцсетях и интервью «Изя Кацман» едко и зло высмеивал военное командование боевиков, а себя позиционировал как опытного и мудрого командира, любимого солдатами. Естественно, по отношению к Украине занимал непримиримо злобную позицию, с презрением относился к мирным жителям, не желающими жить в «республике» или вынужденно вернувшимися на оккупированную территорию.

Брошенный на «подвал» по обвинению в хранении 300 грамм пластида в 2017-м, Кацман-Петров написал «покаянное» письмо Александру Захарченко с просьбой выпустить его из СИЗО. В нем он напоминает главарю, что с самого начала пророссийского мятежа на Донбассе активно работал на развал Украины и оккупацию Донецкой области и уверяет, что, несмотря на то что «власти» без видимых причин арестовали его, он «остался верен делу независимости и самоопределения народа Донбасса», после чего попросил направить его на передовую.

Захарченко камланиям Петрова не внял, и тот был осужден «судом» «ДНР» на 12 лет за «государственную измену». Впрочем, позже его выпустили – как известно, логикой в «МГБ» ОРДЛО никогда особо не отличались.

Пример Кацмана показателен тем, что с ним поступили так же, как он поступал с ненавистными «укропами». И сделали это не призрачные «бандеровцы», а своя, донецкая, народная власть – не важно Захарченко это или Пушилин.

Кроме всего прочего, нынешнему главарю «ДНР» позарез нужен «козел отпущения», ведь жители Донецка крайне разочарованы тем, что их «лидер» фактически не сдержал ни одного из своих предвыборных обещаний. После взрывов у его резиденции оккупанты обвинили в «терактах» недовольных местных и немедленно вспомнили о Петрове – можно ведь по второму кругу обвинить его в хранении взрывчатки, а то и подготовку теракта приплести.

Если события в недореспубликах продолжатся в том же ключе – можно будет констатировать, что нынешние «бизнесмены», крышуемые Москвой, практически вытеснили идейных «ватников» и их командиров, которые либо ушли на отстрел, либо сбежали в Россию. Мешать наместникам Владислава Суркова делать «бизнес» никто не должен – такая простая установка реализуется в «ДНР», и для «ватных» романтиков-террористов исключения не будет…

Денис Сарбей, «Деловая Столица»