«От милитаризации к национал-социализму». Хроники фейкового фашизма в России

Путин ввел в политический лексикон новое слово «подхрюкивают». А подхрюкивающая ему Тина Канделаки радостно объявила о новом «курсе на национал-социализм».

Канделаки все-таки неправа: «смены курса с милитаризации на национал-социализм» не произошло. Как был курс на милитаризацию и нацизм (национал-социализм), так и остался, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

Но и национал-социализм у нас какой-то недоношенный получился. Все социальные меры, предложенные кремлевским фюрером, робкие и рахитичные. Населению падают на бедность сущие копейки. Адольф пощедрее был. Одни морские круизы для рабочих семей чего стоили.

Канделаки все-таки неправа: "смены курса с милитаризации на национал-социализм" не произошло. Как был курс на… Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 20 лютого 2019 р.

Да и с вундерваффе тоже какая-то профанация вышла. У нацистов-то реальные уникальные для того времени ракеты были, а у Путина — уникальны (по идиотизму) только мультики о них.

Игорь Эйдман, Facebook