СБУ расследует дело о вмешательстве российских спецслужб в избирательный процесс в Украине

СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, созданную под контролем российских спецслужб. Целью группы было вмешательство в выборы президента.

Служба безопасности Украины разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады. Ведущей роли в этой организации играли граждане Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил об этом на брифинге в четверг, он особо подчеркнул, что многие члены пирамиды непосредственно связаны с Россией.

Ранее появилась информация, что следователи проводят массовые обыски у представителей штаба Юлии Тимошенко. Кононенко подтвердил факт обысков, но отказался подтвердить, что они связаны с «Батькивщиной».

«В значительной части регионов сегодня проводятся более 30 обысков. Цель – документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущение их использования на выборах. Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами», – заявил он.

Руководителем всей этой организации является народный депутат Украины, имя которого в СБУ не называют. Под ним были три координатора, ответственных за разные регионы. Под каждым из них – координаторы более низкого уровня, которые отвечают за две области, и так далее. На самом низком уровне находились местные жители, которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

В распоряжении СБУ есть платежные ведомости группы по 151 округу в Полтавской области, где указаны 216 старших по избирательным участкам и 3250 членов низовых «десяток». На их основании следствие предполагает, что в целом по Украине в пирамиду могли быть вовлечены более 680 тысяч человек.

Заступник Голови СБУ Віктор Кононенко повідомив на брифінгу про викриття Службою масштабних планів щодо «гібридного»… Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 19 лютого 2019 р.

Кононенко подчеркнул, что многие члены пирамиды непосредственно с связаны с Россие. Например, по Винницкой области ответственным был гражданин России Владимир Рябый, который в 2012 году был доверенным лицом кандидата в президента России Владимира Жириновского. По Одесской области ответственной была гражданка Украины Анна Матюхина, которая в 2011 году работала в избирательном штабе «Единой России», а в 2012 году – в штабе Владимира Путина.

Позже пресс-служба СБУ опубликовала видео с расшифровкой звонков участников схемы.

«Средства на подготовку этой пирамиды и отчеты о ее создание начали составлять еще до официального начала президентской избирательной кампании. Формирование пирамиды продолжилось в январе 2019 года», – сказано в сообщении.

Для организации «пирамид» поступали транши наличных денег в иностранной валюте, которую здесь конвертировали в гривну и раздавали на местах. Зарплаты «старших» по участкам и членов «десяток» увеличивались по мере приближения выборов, а объемы финансирования в разных регионах были рассчитаны исходя из количества избирателей, размера округов и численности участковых комиссий.

Согласно опубликованным материалам, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан («Батьківщина»): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов. За организацию штабов в северных и центральных регионах отвечал Вартан Юмукян (глава партии «Единая Украина», экс-советник главы Луганской областной администрации), в западных – Владислав Ковалевский, в восточных – Евгений Матвейчук. Все они являлись руководителями ООО «Смарт Пауэр», занимающейся исследованием конъюнктуры рынка и общественного мнения.

По данным СБУ, формирование пирамиды началось еще в конце 2018 года.

СБУ