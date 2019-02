В ЕС утвердили изменения газовой директивы позволяющие реализацию проекта «Северный поток-2»

Целью предложенных поправок является обеспечение того, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной.

Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) согласовал проект поправок к газовой директиве ЕС, касающихся проекта газопровода «Северный поток-2». О решении комитета сообщила пресс-служба Совета ЕС в Twitter.

«Правила газового рынка ЕС будут применяться к трубопроводам в и из третьих стран. Coreper одобрил соглашение между председательствующей в ЕС Румынией и Европарламентом по газовой директиве», – говорится в сообщении.

