СБУ расследует дело о появления нацистской свастики в киевском торговом центре

Руководство торгового центра, в котором произошел инцидент с демонстрацией запрещенной законом нацистской символики, заявило о хакерской атаке на свои информационные ресурсы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за появления свастики в киевском ТРЦ Gorodok Gallery, сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

В субботу, 16 февраля, на LED-лестнице этого торгового заведения на несколько минут вывели изображение свастики. Администрация ТРЦ заявила, что контроль над системой захватили хакеры. Лестницу отключили от электроснабжения, но провокационное изображение успел снять один из посетителей.

За ініціативи Служби безпеки України спільно з Київською місцевою прокуратурою №5 19.02.2019 зареєстровано та розпочато… Опубліковано Служба безпеки України Четвер, 21 лютого 2019 р.

Руководство торгового центра извинилось за инцидент и пообещало способствовать его расследованию.

О 13.30 в суботу 16 лютого 2019 року, невідомі зловмисники вчинили хакерську атаку на систему управління медійними… Опубліковано ТЦ Gorodok Gallery Вівторок, 19 лютого 2019 р.

19 февраля СБУ начала расследовать происшествие по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

По одной из версий, за хакерской атакой на информационные ресурсы торгового центра стоят хакеры связанные с российскими спецслужбами. Задача хакеров, в рамках российской гибридной агрессии – подготовить почву для дестабилизации социально-политической обстановки в Украине накануне выборов, а так же создание негативного образа страны на мировой арене.

СБУ