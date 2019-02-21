Россия в шоке: В Бурятии шаманы на жертвоприношении сожгли 5 верблюдов

Видеоролик с массовым обрядом жертвоприношения верблюдов ангарских шаманов возмутил пользователей соцсетей. Ангарские шаманы проводили ритуал для укрепления России.

На кадрах видно, как под мистическую, пронизывающую музыку пять верблюдов силой тащат под звуки шаманских бубнов к месту проведения ритуала. А затем весь караван сжигают, сообщает «Байкал-Daily».

Оказывается, называется такой ритуал, направленный на укрепление России и ее народов «Жэн тэнгэри яба». И провели его байкальские шаманы впервые в истории современной России.

«Обряд проводится от чистого сердца, от души. Сохраняя и возрождая такие традиции, мы восстанавливаем культурные ценности, которые помогут нашему государству и всем людям. Почему именно верблюды? Потому что у бурят это животное считается наивысшим в подношении богам. А цифра пять в наших гаданиях, как и в школе, считается отличным результатом», – заверил на видео заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков

Однако в религиозном шаманском центре «Тэнгэри», который находится Бурятии, подобный ритуал не оценили. Оно и понятно, ведь, как правило, в бурятских родовых тайлаганах жертвуют домашний скот и птицу: баранов, еще реже – коней. Более того, жертвоприношение верблюдов в «Тэнгэри» назвали варварским и выразили свой протест.

«Мы просто негодуем. Этот извращенный ритуал, проводимый организацией «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» из Ангарска, ломает традиции и обычаи бурятского народа, порочит святость, сакральность и честь шаманизма, богов и Тэнгриев, и несет потенциальный вред населению. Тем более верблюд считается священным животным для бурят и его в жертву не приносят. И еще: ни одно животное при проведении обрядов не может быть убито бессмысленно», – отметили в центре «Тэнгэри».

В организации пояснили, что жертвоприношения совершают в редких случаях, и то в теплое время года. Зимой ритуалы проводятся с подношением молока, водки, печенья и сладостей.

Пользователи соцсетей были шокированы кадрами массового жертвоприношения и оставили свои комментарии. Многие выражали свое негодование и возмущение от увиденного жестокого ритуала.

«Вот бред , религия – опиум для народа! Еще фото в рамке поставил. Крышак рвет не по детски у этого чела», – пишет в комментарии один из пользователей канала YouTube с ником «byval v tanke».

«Посмотрел цены на верблюдов , цена одного – около 150 – 250 тыс. рублей, мда, эти деньги можно было отдать в фонды благотворительности, но нет, давайте лучше сожжем их, гениально», – подчеркнул другой пользователь.

«Надеюсь эти варвары понесут ответственность за жестокое обращение с животными», – выразил надежду Алексей Каваев.

Многие пользователи знакомые с религиозными традициями бурятов подчеркивают кощунственность совершенного жестокого массового убийства во время совершения ритула.

«У нас нет таких обрядов, это безумие. В жертву богам приносят белую молочную пищу,его производные, на больших обрядах максимум жертвенного барана. Все,что вы видите это сумасшествие и кощунство, оскорбление божеств», – прокомментировала видео Цыпелма Нимаева.

Ее поддержала и другой пользователь соцсети YouTube, знакомая с бурятскими религиозными обычаями.

«Буряты никогда не приносили в жертву верблюдов!!!! То что показано в этом видео – кощунство! Люди, не верьте тому что говорит этот человек! У бурят нет такой традиции!», – подчеркнула Нина Федорова.

«За красивыми словами о народе и России, скрывается отсутствие каких-либо элементарных знаний своих традиций. Традиционно буряты верблюдов не отправляли. Верблюда вообще, в традиции бурятского шаманизма, в жертву приносить немыслимо! Это несет смерть и другие несчастья. Это может быть какой угодно неошаманизм, но к традиционному бурятскому шаманизму отношения не имеет никакого. Вывод такой: Животные забиты на мясо, сварены и сожжены под бой бубнов. Именно ритуальной части нет. Имеет место подмена понятий и введение в заблуждение верующих», – поддерживает недопустимость совершенного варварства другой пользовтель.

«Всяк сходит с ума по-своему((( такого мракобесия ещё не было от вас, товарищи. Прям сами себя переплюнули. Пишу, потому что не вижу в вашем ролике ни здравого смысла, ни знания истории бурятского народа, ни понимания канонов шаманизма. Вроде упомянули о пяти животных,имеющих особенное значение в жизни бурят, но забыли рассказать о том, в каких случаях и каких животных использовали наши предки для отправления божествам. Не сказали о том, что подношение конем являлось высшей формой жертвоприношения. Его отправляли в исключительных случаях. Верблюд и бык также почитаются, но в жертву не приносятся! Почитайте очерки Бернгада Петри, если желаете убедиться….», – подчеркивают в следующем комментарии.

В тоже время звучали и комментарии в оправдание совершенного варварства.

«Уважаемые верующие! Шаманисты, тэнгэрианцы! Все мы прекрасно знаем что 5 хушуун мал – 5 священных животных всегда приносились в жертву. Вопрос был лишь в финансовой части. Тэмээн – верблюд как и баран, козел, бык, конь приносился в жертву. Но по особым случаям. Баран является рядовым жертвоприношением. Т.е обычным. Никто не отменял отправление барана и белой пищи. А по поводу исследователей и ученных. То ни один настоящий шаман не раскроет всей правды своего учения своей традиции», – говорится в комментарии в защиту ритуала.

Но есть пользователи, которые отмечают и другое обстоятельство, связанное с опубликовнным видео обряда жертвопроношения.

«Интересно получается, все хором пытаются нас убедить, что никогда такого небыло!?» — отметил в комментарии Михаил Зангеев.

В «Тэнгэри» написали обращение по этому поводу. Шаманы крайне негодуют произошедшим. В период перестройки шаманизм трансформировался, тогда по всей стране начался бум парапсихологии, экстрасенсорики, космоконтактерства, неошаманизма. Тогда же появилось множество людей, называющих себя шаманами. При этом не все из них по сути являлись таковыми.

«Действо совершается группой лиц, одетых в шаманское одеяние и бьющих в бубны, и очевидно, не осознающих происходящее: не слышны камлания, воспевания богов и обращения к ним. Для обывателя этот так называемый ритуал вполне может показаться оправданным, значимым и несущим благо. Однако для человека, обладающего знаниями о традициях боо мургэл, очевидно незнание канонов шаманизма и абсолютная извращённость обрядовых действий», – говорится в обращении бурятских шаманов.

В заключение религиозный центр шаманов традиционного бурят-монгольского шаманизма «Тэнгэри» выразил протест и негодование устрашающим ритуалам. По мнению представителей центра, подобные ритуалы «ломают традиции и обычаи бурятского народа, порочат святость, сакральность и честь шаманизма, богов и Тэнгриев, несут потенциальный вред населению».

«Байкал-Daily»