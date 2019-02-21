Токсичная для Кремля тема. Почему Путин не упомянул в своем послании про Украину?

Главный мотив послания – посулы обнищавшему от внешнеполитических авантюр и беспредела населению.

В этом году ожидания в отношении послания российского лидера Федеральному собранию носили, в некотором смысле, двойственный характер. Стоит напомнить, что он его перенес на существенный срок, пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко.

Вероятно, этот шаг был связан с серией скандально проваленных «Единой Россией» выборов в ряде регионов и быстрым падением рейтинга самого Владимира Путина, неосторожно доверившегося, как утверждают российские ультраправые, «шестой колонне» в вопросе пенсионной реформы. Отсюда и необходимость как-то отреагировать на происходящие в обществе изменения – а они состоят в том, что, несмотря на обожествление населением РФ лично Путина в качестве монарха, уровень ненависти к власти в целом стал зашкаливать.

Смешное послание из горних высей

Двойственность же проистекает из, во-первых, опыта прошлого обращения, в ходе которого Путин изрядно напугал весь мир мультфильмом об уничтожении Америки (не просмотром ли японской мультипликации навеяна идея о продаже Курил?), а во-вторых, падением престижа самого Совета Федерации. Причем страдания сенаторов, шокированных театральным арестом карачаевского мафиози Рауфа Арашукова, достигли такой глубины, что даже глава совета Валентина Матвиенко не планировала присутствовать на оглашении президентского послания, отбыв в некую азиатскую страну.

Где, возможно, вскоре станет послом или специальным представителем. Но, несмотря на то что Матвиенко должны были снабдить коммуникационным устройством (вероятно, продуктом импортозамещения) для живого соучастия в церемонии, – в Кремле учуяли крамолу и вернули спикера верхней палаты. К слову, 10% ее членов Путин назначает теперь сам – вот как раз ввел в состав сената и. о. своего наместника в Петербурге Беглова.

Наконец, недавнее произведение Владислава Суркова, так сказать, «контринтуитивно», указывало на то, что послание Путина «граду и миру» на этот раз будет как раз пресным. Что ж, примерно так оно и получилось.

Итак, о чем же поведал собравшимся (а ведь на эти мероприятия в обязательном порядке сгоняют весь правящий слой) стареющий российский правитель?

Прежде всего, подавляющая часть документа посвящена внутренним вопросам, в первую очередь – социальным. Как будто перенесшись в середину 2000-х, когда российская казна стала наполняться нефтяными сверхдоходами, Путин повторил весь набор мантр о помощи семьям. Сюда же довеском пошли его популистские «майские указы» образца 2012 и 2018 годов, которые все эти семь лет выполняются в крайне загадочной, нередко контрпродуктивной форме: бедные становятся все беднее, а богатые – все богаче.

Однако, как ни странно, Владимир Владимирович признал обвал демографического роста, а также призвал к борьбе со свалками, которые, по его словам, сто лет (то есть никогда) никто не разбирал. Все это, разумеется, подобранные АП и министерствами тематические блоки, в которых правитель реагирует на слишком громкие стоны общества.

Насмешил Путин заявлением, что вынужден сам расставлять охрану вокруг возвышающимися над российскими городами мусорными пирамидами, на которых греет руки «нечистоплотный бизнес». Который, надо сказать, имеет прямое, родственное отношение к высшим чиновникам его правительства и администрации.

Много внимания запинающийся, повторяющий слова (не только из старых посланий, но прямо-таки из того, которое непосредственно читал) Путин уделил борьбе с ипотекой и здравоохранением (ну, так можно было понять), каковая борьба вскоре должна выйти на новые рубежи.

Правда, вместо звездолетов Рогозина на этот раз всемерное ускорение и рационализация (моментами в своей речи Владимир Владимирович явственно напоминал как Леонида Ильича Брежнева, так и Михаила Сергеевича Горбачева) будут проходить в мрачных отсветах летающего вокруг земли гиперзвукового блока «Авангард», явно прилетевшего из прошлогодней речи.

Немалый сегмент послания посвящен разнообразной фантастике в отношении инноваций, которые вот-вот буйным цветом расцветут везде, от школ оленеводов до вымерших поселков древней Псковщины, осчастливив глубинный народ достижениями лучших частных школ Москвы и Альбиона (в который нечего бегать бизнесменам – вон, пусть пользуются налоговой революцией Медведева).

Ключевое слово – чуть ли не в каждом абзаце внутриполитической части документа – «регионы». Заметно, что Кремль сильно потряс протест избирателей, в особенности на Дальнем Востоке, который продолжат активно развивать. По-видимому, до степени окончательного переселения тамошних аборигенов и колонистов в Поднебесную. С Китаем, впрочем, Путин обещал дружить.

Но как-то мельком, буднично – однако и о своей поездке в Индию напомнил. Все-таки нельзя избавиться от ощущения, что кремлевский мечтатель живет в каком-то своем «горнем» мире, в котором Китай и Индия считают РФ себе ровней…

Подпрыгнул и подхрюкнул

На фоне беспредельного ареста президента фонда «Бэринг Восток» Майкла Калви забавно прозвучали те абзацы путинской речи, где он в «надцатый» раз за многие годы призвал не кошмарить бизнес, пересмотреть регламенты карательных ведомств и учитывать загруженность работников меча и топора. По-видимому, бизнесменам только и осталось, что вкладывать в центр поддержки талантливых детей «Сириус» главного президентского виолончелиста Сергея Ролдугина, недавно получившего не только очередные миллиарды из бюджета и карманов государственных компаний, но и лицензию на продажу алкоголя в отелях Сочи.

Но проблемам экономики Путин тоже пообещал дать бой руками Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова (а также Росстата, подчиненного любимому фантазеру вождя, министру экономики Максиму Орешкину), которые, по его словам, уже накопили в закромах необходимый ресурс. Путин пожурил тех экономистов, которые жалуются на фискальную и резервную политику правительства (так и слышатся строки Геббельса – «смешны критики, смешны их унылые рожи»).

Ведь как только Россия расплатится с долгами, она тут же, по словам лидера, обрушит… нет, не камни с неба и не спутники «Роскосмоса», а ливень благосостояния на обескровленные до исчезновения «боярышника» провинции. В каждой из которых трудолюбивые энтузиасты в свободное от работы на кассе гастронома время строят комплексы по штурму параллельной реальности, обходясь без поставок белого порошка из Венесуэлы. Просто им надо помочь, как и всем, – убежден Путин, может быть деньгами, может быть, закрытием уголовных дел, кому – чем.

И только в четвертой четверти – что весьма красноречиво – сверкающий косметической химией вождь перешел к внешней и оборонной политике. Поскольку в связи с мягкой изоляцией на эту тему говорить особо нечего, то, начав сообщением о работе РФ в ООН, Путин чем-то напомнил президента Туркменистана Гурбангулы Мухаммедова, держащего свою страну подальше от членства в других организациях, нежели ООН.

Но вот дальше Владимира Владимировича прорвало – он набросился на коварных американцев и подхрюкивающие им страны, которые, расставив по Европе пусковые установки, ежедневно угрожают мирному хлеборобу России.

Он в деталях прошел весь договор о ракетах средней и малой дальности, участие в котором приостановили США, – видимо, это ответ на разоблачение очередного фейка, в котором россияне опять показали не ту ракету, которую анонсировали. Мало того что вся речь Путина на этот раз изобиловала какими-то его рассуждениями в собственной голове (чем опять-таки выделялись Брежнев и Горбачев), так, начиная с «подхрюкивания», он окончательно перешел на использование жаргонизмов в стиле Марии Захаровой.

Правда… Путин опять заявил, что не намерен первым размещать ракеты в Европе – хотя его туда никто и не приглашает, разве что под Европой он понимает Беларусь (может быть, Армению или оккупированные территории Украины, Грузии, Молдовы?). Затем правитель России заговорил о «современнейших вооружениях», которыми он намерен наносить удары по центрам принятия решений, имеются в виду, конечно, США и Великобритания.

После чего перечислил все те же названия, что и год назад, хотя без показа мультфильмов эффект уже не тот, народ начал позевывать, вспоминая о том, что Сергей Шойгу – «крестный отец» губернатора Московской области Андрея Воробьева, на пару с семейством генпрокурора Чайки заваливших все Подмосковье чадящим мусором. Который Путин пообещал убрать за несколько лет (но это неточно). На этих-то полигонах, по-видимому, и летают гиперзвуковые «Цирконы», осуществляют погружение анонсированные Владимиром Владимировичем атомные подводные лодки (за много лет так ни одной и не построено, а в особенности после санкций и разрыва связей с Украиной).

Правда, Путин по секрету сообщил, что уже готовится к плаванью беспилотная атомная подводная лодка, которая и впрямь может испугать американцев и британцев, поскольку, врезавшись без руля в ледяной щит, может существенно ускорить таянье арктических льдов. Правда, затем обитатель Кремля вновь призвал Америку дружить, отменить вредоносные санкции, забыть прошлое и все в таком же духе (эту демагогическую часть явно писал Лавров).

Секрет генетического прорыва

Про Украину Путин не сказал ни слова. И впрямь, зачем портить себе и присутствующим настроение? По поводу пятой годовщины «переворота» привычно подхрюкнул (надо же вводить этот новый путинский термин в дипломатический оборот) российский МИД – вот и довольно.

Выводы, в общем, достаточно очевидны.

Во-первых, главный мотив послания – посулы обнищавшему от внешнеполитических авантюр и коррупционного беспредела режима Путина населению. При этом государственные финансисты вовсе не намерены трясти мошной ни над глубинным, ни над равнинным народом. Потому что риторика риторикой, а денежка счет любит.

Во-вторых, собрав сводки ведомств и подрихтовав их под Трампа-лайт, в АП РФ немного ошиблись с исполнителем – Путин в нескольких местах запутался, но призывы именно к русской нации для него советское табу, поэтому вышло как-то вязко и малоубедительно. Сбережение народа – типично националистический «мем» – это совсем не его пластинка.

В-третьих, второй раз подряд грозить ядерной дубиной и рассказывать анекдоты про «вундервафли», когда многим в экспертном сообществе известно реальное положение дел в российской военной промышленности, как-то не комильфо.

Лучше бы Путин развил промелькнувшую было в речи тему генетического прорыва российских ученых. По-видимому, недавно напавшим на Новую Землю и оккупировавшим заброшенные поселки смотрителей ядерных полигонов белым медведям есть чего опасаться… Как бы из них не принялись выводить идеальных представителей глубинного народа по Суркову!

Ведь предшественник Владимира Владимировича, Адольф Алоизович, тоже увлекался такими экспериментами в фазе деградации своего правления. Но, разумеется, в Пентагоне и военных ведомствах других стран Запада все эти строки обвели красными чернилами и порадовались неизбежности дальнейшего увеличения военных бюджетов.

В целом же ничего нового, и это, как говорят британцы, – замечательно.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»