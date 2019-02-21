Мадуро заставляет компании Венесуэлы открыть банковские счета в России

На данный момент известно только об одной венесуэльской компании открывшей счета в России. Российском «Газпромбанке» эту информацию опровергают.

Представители режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро на встрече с топ-менеджментом около 50 компаний, торгующих товарами широкого потребления, поручили им открыть иностранные счета в странах, которые поддержали Мадуро, – Россия, Турции, Китае и Индии, сообщает «Bloomberg» со ссылкой на 2 источника.

Отмечается, что встречу в президентском дворце в Каракасе в понедельник, 18 февраля, провели вице-президент по экономике Тарек эль-Ассами и министр внутренних дел Уильям Контрерас.

Для защиты от возможных санкций они также настояли на том, чтобы компании начали выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.

Минфин Венесуэлы также будет проводить специальные рабочие встречи для топ-менеджмента по поводу того, как открывать иностранные счета. Дата их начала не называется.

При этом бизнесменов предупредили, что им грозит наказание за срывы производства.

«Цены на товары у них также попросили не повышать – инфляция в стране якобы уже начала замедляться», – пишет агентство.

Ранее агентство «Reuters» сообщило, что компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском «Газпромбанке».

По данным агентства, компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском Газпромбанке.

Венесуэльская нефтекомпания, как утверждают источники, оказывает давление на своих иностранных партнеров, чтобы они определились с тем, будут ли они продолжать участие в проектах.

Иностанными партнерами PDVSA являются норвежская компания Equinor ASA, французская Total и американская Chevron.

«Мы хотели бы официально сообщить о новых инструкциях по осуществлению платежей в долларах США или евро», – говорится в письме, подписанном вице-президентом PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинталом.

В тоже время, как сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя организации, в российском «Газпромбанке» опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.

«Будучи одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных.

В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA», – рассказал собеседник агентства.

Представитель «Газпромбанка» подчеркнул, что «никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию».

«Bloomberg»