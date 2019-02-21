Денисова направила запрос о проверке условия содержания Балуха в Краснодаре

Украинский омбудсмен подтвердила информацию об этапировании политзаключенного из оккупированного Крыма в Краснодарский край России.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму в Краснодар для дальнейшего отбывания наказания. Информацию об этом подтвердила на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова.

«Получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в города Краснодар РФ», – написала украинский омбудсмен.

Отримала інформацію щодо переведення політв’язня Володимира Балуха для подальшого відбування покарання до міста… Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 20 лютого 2019 р.

Денисова отметила, что уже направила обращение Советнику-посланнику Временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотилу.

«Высказала просьбу проверить условия содержания Балуха, обеспечения его медицинской и консульско-правовой помощи. Жду ответа», – добавила она.

Об этапировании Владимира Балуха в Краснодар стало известно в понедельник, 18 февраля, после того, как его супруга Наталья в очередной раз попыталась передать ему передачу.

Крымские правозащитники сообщили, что из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который он вывесил во дворе.

Позже против активиста было возбуждено еще одно дело: начальник изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерий Ткаченко заявил о нападении Балуха на него.

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма по совокупности двух дел приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии. Правозащитный центр «Мемориал» признал крымчанина политзаключенным.

«Украинско-Российское обозрение»