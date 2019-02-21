Попытка успокоить негодующее население. В чем Путин пытался убедить Россию

«Деньги в стране есть», «Нужно помочь бедным и наладить социалку», «Тем, кто не понимает задач, к снаряду лучше не подходить», – таковы основные тезисы президентского послания Федеральному собранию.

Владимир Путин обещал защитить бизнес от силовиков и обновить нормативную базу. В конце своей речи глава государства вновь сделал рад жестких заявлений в адрес США и их европейских союзников, пообещав зеркально ответить на действия Запада в области контроля над вооружениями. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что российская власть видит единственную для себя проблему исключительно во внешней политике.

Оглашение послания началось примерно с шестиминутным опозданием. Президент вошел на трибуну с зеленой папкой, однако Владимир Путин лишь подглядывал в текст, ведь он говорил с залом, он – хороший оратор, тем более это уже 15-е по счету послание.

В первом ряду – премьер Дмитрий Медведев, рядом Валентина Матвиенко в костюме цвета морской волны (она успела приехать из Брунея). Здесь же глава президентской администрации Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Не было патриарха Кирилла, вроде бы по причине болезни. Зато, среди прочих, присутствовали заметно грустный Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», и Геннадий Зюганов, который в этот раз, пожалуй, единственный в зале, активно писал что-то в блокноте, видимо, конспектировал речь президента.

Министр просвещения Ольга Васильева, в свою очередь, на словах о качественном изменении школьного образования изобразила нечто наподобие удивления. Собрание также посетили Никита Михалков и Владимир Машков, последний – в русском стиле, с бородой и длинными волосами, Рамзан Кадыров – в форменном полувоенном френче, и, наконец, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова с пристрастием внимала словам главы государства. Это неудивительно, ведь послание на 90% по ее профилю.

Социальные вопросы – главное: работы много, народ уже сейчас должен почувствовать улучшение жизни. Важно, что на этот раз Путин не говорит о том, что к такому-то году необходимо «удвоить и повысить».

Нет, сделать это нужно сейчас, немедленно. Пенсии проиндексировать; безработным устроить ипотечные каникулы; 1 млн руб. подъемных – учителям, которые поедут работать на село; помощь в переобучении – бедным; льготы – многодетным и многое другое.

Бизнес не должен страдать от уголовных дел, что уже стало традицией. Но в этот раз есть новации – по словам президента, качество следствия явно хромает. «У следователя люди под стражей, а он в отпуск поехал».

Нормативные документы, как подчеркивает Владимир Путин, у нас совсем устарели, они действуют с «очаковских времен и покорения Крыма». Здесь президент оговаривается и как бы передает привет Украине – 2019 год, пять лет как Крым наш.

Традиционно самое интересное в конце – на этот раз российский лидер решил обойтись без демонстрации ракет и соответствующей анимации. Но заметно, что наши западные партнеры и не думают умнеть. Владимир Путин задается вопросом – они ничего не понимают, что ли?

На этой не очень оптимистической ноте послание заканчивается. Вывод: власть считает, что главной проблемой внутри станы является бедность и устаревшая социалка. Разрешительная документация не соответствует современным нормам? Ничего, подправим.

Все остальное у нас на уровне – свободные выборы, свободный же интернет. Коррупция? Непрофессионализм на местах? Проблемы с независимостью судебной системы и преследованиями за убеждения, арестами ни за что? Таких проблем у нас в обществе, похоже, не существует, равно как и украинской темы.

Единственный сигнал представителям власти – нельзя с подчиненными разговаривать свысока, хамить не нужно, наоборот, следует обращаться с гражданами уважительно, просить войти в положение и понять. И народ поймет, с ним у нас трудностей нет.

Единственная сложность – это упомянутые западные партнеры, которые ничего не хотят понимать. И так, и так им вдалбливаешь – ничего не помогает. Но ничего, поставим на боевое дежурство новые ракеты – посмотрим, как запоют.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»