В России заявили Скрипаля. Повторит ли ГРУ попытку покушения на беглеца?

С информацией об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля в России поднимается информационная волна о его смерти.

На носу годовщина отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Длина этого носа – 12 дней, но Кремль начали готовиться «отмечать» заблаговременно. Его энтузиазм объясняется не только приближением «памятной даты» для российских спецслужб – дня, когда их мрачное и грозное реноме начало таять, как снег под первыми лучами весеннего солнца, но и тем, что британские (и не только) следователи и СМИ планомерно подбираются все ближе и ближе, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Так, 6 февраля британская The Telegraph, ссылаясь на свои источники, сообщила подробности о третьем подозреваемом в деле об отравлении Скрипалей – компаньоне Боширова-Чепиги и Петрова-Мишкина – Сергее Федотове, который прибыл в Великобританию вместе с этим «солсберецким дуэтом». Оказалось, что перед возвращением в Москву вместе с Чепигой и Мишкиным Федотов отменил свою регистрацию на рейс и оставался в стране еще несколько дней.

Да и не Федотов он был вовсе, согласно совместному расследованию Bellingcat, российского интернет-издания The Insider и чешского журнала Respekt, опубликованному 14 февраля, а Денисом Сергеевым, высокопоставленным офицером Г(Р)У Генштаба ВС РФ. Сергеев-Федотов с 2012 г., как и его коллеги, успел посетить несколько столиц, включая Киев, Прагу, Милан, Женеву, Париж, Софию. Причем в Болгарии как раз в день вылета грушника из Софии в Стамбул, а именно 28 апреля 2015 г., отравили «Новичком» местного оружейного магната Емельяна Гебрева, который, кстати, тоже выжил, как и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Кстати, Гебрев – это еще одна причина, вынуждающая Кремль действовать. Потому как на фоне инцидента в Солсбери в целом и разоблачения третьего фигуранта в частности возобновилось расследование дела об отравлении магната, напомним, поставлявшего оружие Украине. Причем следствие Лондон и София проводят совместно. В совокупности инциденты при участии грушников позволяют более широко взглянуть на географию и сферы деятельности спецслужб РФ. Значит, европейские спецслужбы наконец смогут выйти из тепличного состояния и более эффективно противодействовать своим российским визави.

Понимая это, Москва в последние дни наращивает информационное давление, в первую очередь на Великобританию. Началось все, пожалуй, с заявлений российского посла в Лондоне Александра Яковенко. Они были своего рода предисловием или даже анонсом. 12 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» дипломат потребовал от Лондона «официального доклада по расследованию», аргументируя это тем, что против РФ выдвинуты серьезные обвинения, которые нужно «чем-то подкреплять».

Активная же фаза «операции», судя по всему, началась 17 февраля – когда на строительных лесах вокруг реставрируемого здания собора в Солсбери неизвестные ранним утром вывесили российский флаг, что возмутило жителей города. Как сообщает местная радиостанция Spire FM, примерно в 8:45 триколор сняли.

Поступок, заметим, в полной мере соответствует поведению России как государства. Если правитель-автократ с замашками гопника, то и дипломатия будет таковой, и спецслужбы с правоохранителями. Отсюда и флаг на соборе, и настольная игра «Наши в Солсбери» – если уж отвертеться не получается, русские начинают бахвалиться своими преступлениями.

В тот же день, 17 февраля, газета The Sunday Times со ссылкой на источники в британской разведке написала, что Сергею Скрипалю стало гораздо хуже. По словам медиков, он может полностью и не восстановиться, хотя врачи не берутся давать долгосрочные прогнозы ввиду отсутствия полной информации о влиянии вещества.

Именно эта публикация возбудила российскую сторону – вновь разгоняется тема о смерти Скрипалей – обоих, и отца, и дочери. Это, в свою очередь, наталкивает на предположение, что The Sunday Times могли скормить информацию. Причем это действительно могла быть британская разведка с целью спровоцировать Москву (как вариант – на проверку информации с помощью агентуры).

Как бы то ни было, Кремль начал действовать. На следующий день живущая в России племянница Скрипаля Виктория заявила, что Британия «ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик».

«Все развивается по сценарию, написанному еще год назад. Нам не показывают Скрипалей – ни здоровых, ни больных. Если Сергея нам не показывают, он должен умереть», – говорит она, утверждая, что Скрипаль уже давно кремирован. 19 февраля дала о себе знать и мать Сергея Скрипаля Елена – написала в полицию заявление о признании пропавшими без вести ее сына и внучки.

Параллельно начинается накачка медипространства «экспертными мнениями» сомнительного качества. К примеру, «туфтой» инцидент с отравлением Скрипалей окрестил полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, по мнению которого дело, мол, раскручивается «внешними паразитами» с целью «обгадить Россию». Очень ценное замечание от полковника, которого в тот же день по решению от 7 февраля (как вовремя!) выпускают из колонии в Мордовии, где он отбывал наказание за разжигание межнациональной розни.

Примечательно, что факт существования в Великобритании программы защиты свидетелей высокопоставленными лицами игнорируется, а простые россияне об этом и не задумываются. Хотя еще бывший офицер британской военной разведки, полковник Филип Ингрэм в интервью российской «Новой Газете» от 11 февраля на пальцах объяснил, что это за программа защиты свидетелей и как она функционирует: новое место жительства, возможно с удаленной работой для Юлии Скрипаль, медицинской помощью и под присмотром сотрудников одной или нескольких спецслужб. И – нулевой публичностью, конечно, учитывая резонанс дела.

Естественно, те самые высокопоставленные лица не могли не знать о принципах такой программы. Но зачем ее так демонстративно игнорировать? Ответ прост: выжимается максимум для фейковой истории об убийстве Скрипалей британцами. Можно предположить, что такими вбросами в Москве надеются также вырвать из цепких рук Лондона хоть кроху информации о точном местоположении Скрипалей.

Для второй попытки. Почему нет? Ведь российской агентуре очень тяжело сейчас работать в Великобритании и собрать весь необходимый массив данных. Ранее появившейся в британских СМИ информации о том, что те где-то на юге страны, явно недостаточно. Остров-то большой.

Перед Кремлем сейчас стоит задача не столько заболтать всю эту историю с отравлением Скрипалей, да и Гебрева, сколько спрятать концы в воду. Как в Великобритании, так и в самой России. Иначе как объяснить события, происходящие в жизни одного из создателей нервно-паралитического вещества Владимира Углева? Того, который, комментируя дело Скрипалей, сказал: «Чушь, которую распространяет Российская Федерация, не выдерживает никакой критики».

В апреле прошлого года ученого в Анапе сбила машина, но он выжил. В феврале уже этого года его начали травить – цеплять ярлык педофила, развешивая в его районе соответствующие объявления с фотографией. После чего к нему домой заявились полицейские и без понятых провели обыск и изучили ноутбук и планшет. Углева, видать, пытаются запугать, чтобы исчезли из поля зрения и он, и его оценки инцидента в Солсбери.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»