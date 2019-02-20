В Швеции могли отмывать российские деньги по «делу Магнитского»

Swedbank может быть причастен к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР.

26 миллионов из 5,8 миллиарда долларов подозрительных средств, которые могли быть отмыты через один из крупнейших банков Швеции Swedbank, связаны с российским налоговым мошенничеством, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский, сообщает «Bloomberg».

Это следует из материалов шведской телевизионной компании «SVT», которая сообщила о масштабном отмывании средств через Swedbank.

Телеканал заявляет, что Swedbank может быть причастен к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как полагают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.

Телекомпания сообщила, что в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (по подсчетам шведов, речь идет о 5,8 млрд долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

Расследование шведов показало транзакции, которые могут быть связаны с самым масштабным налоговым мошенничеством в российской истории, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский. Как известно, это раскрытие привело к его смерти и принятию в 2012 году в Соединенных Штатах акта Магнитского, вводящего санкции в отношении ряда граждан России.

Теперь «SVT» сообщает, что часть подозрительных денег ведет в один из крупнейших банков Швеции — Swedbank. В целом 26 млн долларов были переведены на около 50 счетов в Swedbank. Деньги провели через компании, подозреваемые в отмывании денег в рамках масштабного скандала в Danske Bank.

Франция, Дания, США и другие страны уже проводят расследование деятельности Danske Bank в Эстонии. Во вторник Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии в результате подозрений в отмывании денег через свой эстонское подразделение.

«Bloomberg»