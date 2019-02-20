Россия будет и дальше дестабилизировать ситуацию в Украине, – Квасьневский

Основная цель России – сорвать процесс евроинтегрции, и не допустить вступления Украины в НАТО. Добиваясь общественно-политического хаоса в стране России пытается подчинить Украину себе.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что президент России Владимир Путин будет и дальше дестабилизировать Украину, препятствуя ее вступлению в Евросоюз и НАТО. В интервью журналисту «ЛIГАБiзнесIнформ» в рамках украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности он рассказал, что у Путина есть две цели.

На ремарку о том, что переговоры о конфликте в Украине зашли в тупик, Квасьневский ответил, что «все, что нужно сделать, должно начаться в Кремле».

«Меня беспокоит, что путинская Россия хороший специалист по замороженным конфликтам. Помните, что случилось в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии и теперь в Украине. Для них это не проблема, а наоборот. Они строят на этом политику», – заявил он.

По мнению Квасьневского, за год после выборов Путин ничего не предложил россиянам в экономике, а в его близком окружении «слишком много силовиков», которые «стимулируют военные настроения в обществе».

«Украина в этом плане является их главной целью. Путину нужна ваша страна, чтобы создать великую Россию. Это никуда не делось», – сказал президент Польши 1995-2005 годов.

«Я с ним говорил много раз до 2005 года. У него две стратегические цели в жизни: Россия – большой игрок на мировой арене. Это ему уже удалось. А вторая – Россия в статусе собирателя бывших стран СССР», – заявил Квасьневский.

«Он понимает, что Прибалтики ему не видать, но за Украину он еще готов бороться. Поэтому не стоит ждать изменений его политики по отношению к Украине», – считает он.

По мнению бывшего президента Польши, дело движется «к долгосрочному конфликту», а Запад может лишь «поддерживать санкции и быть в диалоге с Россией, искать решения».

«Решений нет. Политика РФ будет постоянно направлена на дестабилизацию Украины, поддевая этим Запад. Из-за войны на Донбассе, Брюссель и Вашингтон не решится на самые главные для вас вопросы – вступление в НАТО и ЕС», – сказал Квасьневский.

«Россия не готова делать ничего навстречу миру, а у Запада нет больше никакой возможности влиять на Кремль, кроме как продлевать санкции и, возможно, расширить их со временем», – считает он.

«ЛIГАБiзнесIнформ»