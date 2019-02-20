Хочешь мира с Россией – готовься к войне. Цимбалюк о послании Путина миру

Основная суть послания российского нацлидера выражается предельно просто – Россия маниакально желает войны и полного уничтожения миропорядка.

Российский лидер призвал Европу срочно наладить отношения с Кремлем и тут же европейских партнеров обозвал сателлитам США, которые «подхрюкивают» Белому дому в части ДРСМД, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Еще Владимир Путин снова угрожает ракетным ударом по США и Европе, если там будут размещены американские ракеты средней дальности. Было много сказано о бедности в России, проблемах в образовании и медицине, но кому-это интересно.

Россия требует от США уважать свои «законные интересы»!

Ровно 5 лет назад Кремль начал операцию по захвату Крыма.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»