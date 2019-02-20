В Черное море вошел американский эсминец «Дональд Кук»

«Дональд Кук» проведет операцию по повышению безопасности в акватории Черного моря. Ожидается визит эсминца в Одессу.

Американский эсминец «Дональд Кук» вошел в Черное море для проведения совместных международных учений, в частности с Украиной, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

«Эскадренный миноносец USS Donald Cook (DDG-75) входит в Черное море. Стратегическое партнерство Украина-США развивается и на морях. Американские военные моряки уже заходили ранее в наши порты. Почему бы им не прийти к нам в Одессу и на этот раз?», — написал Чалый.

Наш старий знайомий, ескадрений міноносець USS Donald Cook (DDG-75) входить в Чорне море. Собода і безпека навігації -… Опубліковано Валерієм Чалим (Valeriy Chaly) Вівторок, 19 лютого 2019 р.

Пресс-служба 6 флота ВМС США сообщает, что эсминец вошел в Черное море, чтобы «провести операцию по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в регионе, привести в готовность военно-морской потенциал с союзниками НАТО и другими партнерами».

В то же время, как пишет «Голос Америки», командующий силами ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что эсминец зайдет в порт Одессы.

Фогго назвал визит «проявлением солидарности» с Украиной после инцидента в Азовском море.

«Весь этот эпизод в Азовском море был для меня очень обременительным», — заявил адмирал.

«Дональда Кука» перебросили в регион c военно-морской базы Рота в Испании.

Совместные американо-украинские учения были запланированы в связке с переговорами в ЕС о введении новых санкций против россиян, причастных к инциденту в Керченском проливе.

Российское издание «ТАСС» пишет, что российский флот уже «начал непрерывное наблюдение за американским эсминцем».

В частности, за «Дональдом Куком» следят малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Это уже второй визит американского «Дональда Кука» в Черное море в 2019 году.

Согласно положениям международной конвенции Монтре, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превышать 21 день.

«Украинско-Российское обозрение»