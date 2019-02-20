С Россией надо взаимодействовать с позиции силы, а не умиротворения, – Климкин

По словам министра, текущим приоритетом для Украины является освобождение захваченных Россией 24 украинских моряков в результате инцидента в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Глава МИД Украины Павел Климкин предостерег Запад перед опасностями слабой реакции на российскую агрессию. Он написал об этом в колонке для «The Washington Post» под названием «Прошло пять лет, а Россия до сих пор оккупирует территорию Украины».

По его словам, после аннексии Крыма, недостаточно жесткая реакция международного сообщества имела долгосрочные последствия не только для Украины, но и всей Европы.

«История напоминает нам, что умиротворение и слабость перед лицом дерзкой агрессии имеют катастрофические последствия. Заражение распространяется», – отметил Климкин.

По его словам, сейчас основным приоритетом является освобождение захваченных Россией 24 украинских моряков в результате инцидента в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, а также украинских политзаключенных.

«Мы призываем международное сообщество признать неизбежную опасность слабого ответа на российскую агрессию. Если вы цените демократию и верховенство закона, и если вы искренне верите, что международная система, основанная на правилах, делает нас всех более безопасными, вы усилите давление на Кремль, чтобы он начал придерживаться международного права. Усиление санкций – следующий логический шаг. С Россией нужно взаимодействовать с позиции силы, а не с позиции умиротворения», – написал министр.

«The Washington Post»