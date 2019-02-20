Москалькова намерена обратится к новому президенту Украины с просьбой выдать России двух дезертиров

Речь идет о двух военнослужащих ВСУ перешедших на сторону России во время оккупации Крыма. Позже они были задержаны и осуждены в Украине за дезертирство и госизмену.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена попросить нового президента Украины передать двух дезертиров, которые после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию. Она заявила об этом 20 февраля, пишет российское издание «ТАСС».

«Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова», – сказала она.

13 февраля 2018 года Подольский райсуд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего военнослужащего ВСУ Александра Баранова за государственную измену и дезертирство.

6 февраля 2018 года Дарницкий райсуд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы обвиняемого в дезертирстве и государственной измене Максима Одинцова.

20 ноября 2016 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

В конце декабря 2016 года военная прокуратура завершила в отношении них досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты об измене присяге и переходе на сторону страны-агрессора.

«ТАСС»