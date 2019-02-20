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Зона "русского мира"

Гаити призывает Путина. Когда ожидать объявления «народной республики» на карибском острове

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»
20 февраля 2019

Попытка гаитян вызвать Путина вовсе не удивительна – напротив, вполне объяснима. Причем объяснений много и на любой вкус.

В Порт-о-Пренсе, столице Республики Гаити, самой бедной страны Латинской Америки, а возможно, и всего мира, с 7 февраля идут протесты, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Вову вместо Жовенеля

Гаитяне недовольны своим уровнем жизни и винят в нем президента Жовенеля Моиза, а также США, которые Моиза поддерживают. Сообщается что в ходе протестов уже погибло семь человек, а среди протестующих появились группы скандирования, начавшие кричать, что Гаити нужно призвать на помощь ПутИна – с ударением на последний слог, размахивать портретами Путина, отпечатанными на ксероксе, и жечь флаги США. Кроме ПутИна на помощь зовут еще и Китай, но без персоналий. А вот ПутИна призывают по имени, вполне конкретно.

Впрочем, президент Моиз уходить не собирается. Он уже объяснил, по какому адресу стоит отправиться этим призывающим, заверил, что Гаити в руки наркодилеров не отдаст, и посоветовал недовольным перейти к конструктивному внутреннему диалогу во имя прекращения гражданской войны. Моиз вообще не промах, голыми руками его не возьмешь, он вырос на Гаити и знает что почем.

Когда 18 октября прошлого года в ходе торжеств в честь 212-й годовщины со дня смерти основателя Республики Гаити Жан-Жака Дессалина какие-то люди открыли по нему огонь при возложении венка, президент даже глазом не моргнул и венок возложил. Стрелки промазали и куда-то исчезли, так что никто о них больше не слышал.

Одного из охранников Моиза ранили в голову, но и он как ни в чем не бывало продолжил исполнять свои обязанности. Недаром же Гаити считается центром вуду – ну, там, зомби и куклы, протыкаемые иглами, отчего должен мучиться тот, кто под этой куклой подразумевается, и вот это вот все.

Что же до беспорядков, то они в последние годы идут на Гаити в режиме нон-стоп, и ничего интересного в них давно уже нет. Зато появление Путина в гаитянском раскладе – новость, и ее-то как раз интересно обсудить. Итак: откуда же там взялся Путин? Есть несколько версий.

Версия первая: инициатива на местах

Российского посольства на Гаити нет. У соседей по острову – в Доминиканской республике – есть только отделение с консульскими функциями. Но на Гаити нет и этого, поскольку обстановка там очень уж нерасполагающая. А база российской дипломатии, с которой Москва работает и с Гаити, и с Доминиканой, расположена в Венесуэле. Да-да, под крылом у «дважды легитимного» Николаса Мадуро. Хотя можно сказать, что это как раз Мадуро пребывает под крылом у российского посольства и российской стратегической авиации.

Но что собой представляет любое российское посольство? Если очень кратко – это вообще не посольство. Здесь я приведу цитату главы центра «Досье» Сергея Канева, взятую из его FB, поскольку лучше и короче его не скажу.

«Пока вы спали, я тут изучал, как устроены российские посольства за рубежом, – пишет Канев. – Братцы, это какие-то шпионские гадюшники! Судите сами, почти в каждом посольстве под крышей советников, секретарей, торговых представителей и консулов сидят сотрудники СВР, ГРУ, ФСБ. И это не считая трех-четырех военных атташе и залегендированных сотрудников Россотрудничества. Плюс офицеры по безопасности посольств, которые прикомандированы к Валютно-Финансовому департаменту МИД РФ. Ко всему прочему, работники посольств обязаны добровольно идти на контакт с резидентами СВР и ГРУ, иначе – уедешь обратно в Россию. Выходит, что сами послы занимаются отправкой и приемом диппочты и ничего не решают. А ведь еще есть представители в погонах в Аэрофлоте, Ростехе и Рособоронэкспорте».

«Это только Маша Захарова вешает лапшу на уши о миролюбивой политике Кремля, хотя ее давно называют агентом китайского влияния, а ее муж – кадровый офицер СВР, – продолжает Канев. – Кстати, госпожа Захарова, ничего не слышно, как продвигается расследование «самоубийства» главного советника Латиноамериканского департамента МИДа Петра Польшикова? Он «застрелился» через неделю после громкого скандала с кокаином, обнаруженным в посольстве Аргентины. А?»

Понятное дело, что в венесуэльском посольстве сейчас переполох. Очередные звания задерживают, указания о неполном служебном соответствии раздают, напротив, с пугающей щедростью – и наверняка грозят отзывом на родину.

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Перспектива, сами понимаете – не фонтан, и в посольстве все бегают как наскипидаренные. И у кого-то, самого дерзкого, вполне могла возникнуть мысль: а не замахнуться ли нам на Жовенеля, нашего, на Моиза? Не подвинуть ли его немного, чтобы создать хоть какую-то ситуацию размена: нас выпрут из Венесуэлы, а мы поедем на Гаити. Ну а что? Базу флота и стратегической авиации можно организовать и там – все равно пилить будут российский бюджет и что-то дипломатам наверняка перепадет.

Такая инициатива вполне может получить добро на самом верху. В пользу этой версии говорит и упоминание Моизом «наркодилеров», которым он не намерен отдавать Гаити, ибо если он имел ввиду не россиян, то кого?

Версия вторая – мистическая

Как известно, российские ведьмы горячо поддерживают Путина, видя в нем родственную силу, и регулярно проводят шабаши в его честь. Подробности не сообщаются, и трудно сказать, удавалось ли им добиваться появления Путина внутри пентаграммы и кто в это время исполнял его обязанности в Кремле, но прецедент создан.

Теперь надо вспомнить о том, что вудуизм в последние годы стал популярен и в России. Российские вудуисты тесно связаны с гаитянскими наставниками и даже ездят на Гаити для обучения, посвящения и обмена опытом. Таким образом, то, что мы принимаем за протесты, может быть ритуалом вызова. Вероятно, Путина вызывают для борьбы с Моизом, видя в нем одну из ипостасей Барона Самеди – повелителя мертвых, а также духа азарта, веселья и разврата. Согласитесь, что для людей, желающих улучшить свою жизнь, это именно тот дух, которого и следует призвать.

Правда, Самеди способен также исцелять и откладывая смерть, а еще он всегда говорит правду. В связи с этим есть сомнения, точно ли это Путин, и не влипнут ли гаитяне в неприятную историю, призвав не того духа. Но, в конце концов, это уже их внутреннее дело.

Что же касается безуспешности вызова, то и с этим все понятно: имя вызываемой сущности следует произносить разборчиво, верно расставляя ударения. Над этим гаитянам еще нужно поработать, что они, вероятно, и делают при поддержке российских вудуистов, а также дипломатов, представителей Россотрудничества, фонда Горчакова и вурдалаков из спецслужб.

Что же до Моиза, которому якобы плевать на вызовы Путина, то и здесь все не просто. Джон Кеннеди когда-то заявил, что ему не нравится Дювалье-старший, по прозвищу Папа Док – мол, не теми методами он правит. Разобиженный Папа Док в ответ обзавелся куклой вуду Кеннеди, в которую прилюдно тыкал иголками. Поначалу над этим посмеивались, но Кеннеди-то застрелили в Далласе. И вот тут как хочешь, так и понимай.

Впрочем, Моиз местный и, судя по тому, что его охранников не беспокоят пули в голову, вполне в теме. Вот тут-то возникает вопрос: а кто сейчас тычет иголками в куклу Моиза – и не тычет ли Моиз в ответ в куклу Путина, чтобы тому расхотелось откликаться на призыв?

Версия третья, рационально-культурологическая

Что бы там ни говорили о США – мол, американцы поддерживали семейство Дювалье и вообще грабили Гаити как с помощью Дювалье, так и позднее, при честном рассмотрении ситуации все выглядит куда менее однозначно. Во-первых, грабить на Гаити особо нечего. Интересующихся отсылаю к роману Курта Вонегута «Колыбель для кошки».

Республику Сан-Лоренцо, в которую в финале попадают его герои, и в которой никакой святой подвижник не смог бы наладить нормальную жизнь, Воннегут писал именно с Гаити. И хотя в отличие от Сан-Лоренцо кое-что из полезных ископаемых на Гаити все-таки есть, из-за постоянного бардака никто их там не разрабатывает – себе дороже выйдет.

А во-вторых, в США рулят, конечно, не ангелы, но и не воплощения зла. Американцы просто-напросто играют теми картами, которые у них есть на руках. А гаитянское общество, увы, может пропускать наверх только диктаторов и убийц – нет, там, конечно же, встречаются разные люди, и даже к власти иной раз приходят идеалисты, искренне желающие нести добро и свет, но удержаться наверху они не могут.

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Зато с чем большей жестокостью обращался очередной диктатор со своими подданными, тем дольше ему удавалось усидеть, и история семейства Дювалье – яркий тому пример. Но, с другой стороны, выбора у Дювалье-старшего тоже не было, поскольку с тем народом, который ему достался, по-другому было не совладать.

Так вот, в США понимающие люди отдавали себе отчет, что при всей отвратительности Дювалье заменить его можно только на другого такого же, хотя и с другой фамилией. В самом лучшем случае – на почти такого же, с незначительными улучшениями, но для этого придется очень постараться. А потом надо терпеливо ждать, пока общество изменится, сообразно улучшениям наверху, с тем чтобы осторожно протолкнуть наверх очередное, еще немного улучшенное издание все того же Дювалье.

И если плейбой и разгильдяй Кеннеди мог этого не понимать, то те, кто работал с гаитянами, видели это очень хорошо. И все события после ухода Дювалье их видение подтвердили, начиная от вечно свергаемого и в конце концов для его же блага посаженного под бессрочный домашний арест, чтобы ненароком не убили, идеалиста Жана-Бертрана Аристида, до нынешнего Жовенеля Моиза, которого выдвинул в качестве преемника прошлый президент Мишель Мартейн, открыто ностальгировавший по временам Дювалье.

Но надо понимать и то, что ностальгировать по «вкусному пломбиру» времен Папы Дока и вести себя, как Папа Док – не одно и то же. По сравнению с Папой Доком, Мартейн и Моиз – гуманисты и демократы, неустанно пекущиеся о благе народа. Именно по этой причине митингующие в Порт-о-Пренсе все еще живы, с незначительной «усушкой-утруской» в семь человек.Тем не менее линия политической преемственности между ними и Дювалье, из которой напрочь выпал Аристид, прослеживается вполне отчетливо.

Впрочем, что это мы все о Дювальте? Преемственность видна прямо с Жан-Жака Дессалина – того, у могилы которого пытались убить Моиза и который в начале своего правления вырезал на Гаити всех белых, не успевших уехать – все пять тысяч человек.

Понятно, что при таком осторожно-эволюционном подходе жизнь на Гаити меняется медленно. Но по-другому не получается никак, а все попытки форсировать процесс неизменно заканчиваются откатом назад. С другой стороны, тем, кто видит, насколько Гаити живет хуже, чем соседние страны, эта разница режет глаз.

Живет же Гаити очень плохо. Даже Доминиканская республика, делящая с Республикой Гаити остров Гаити, живет хоть и небогато, но все-таки хотя бы минимально пристойно, и на гаитянцев, которые ломятся в Доминикану всеми способами, там смотрят, как на нищих дикарей. А у тех, естественно, возникают претензии.

К кому? Правильно, к очередному президенту и к США, которые вроде бы Гаити помогают, но рая на земле для гаитян все еще не построили. Негодяи. Империалисты. Проклятые гринго. Пиндосы поганые.

Здесь, вероятно, нужно добавить и немного подробностей из гаитянской истории. После того как Дессалин, выходец из рабов, примкнувших к восстанию мулатов, выбившийся затем в вожди революции, уничтожил всех белых, в Гаити наступил экономический паралич при полной международной изоляции. Впрочем, считая по головам, черных Дессалин вырезал гораздо больше.

Затем в новом государстве установилось хрупкое равновесие: негры, получившие свободу, были возвращены на плантации, где они раньше работали и, преисполненные ощущения обретенной свободы, занялись привычным делом – правда, кормить их стали хуже. На должности же, требующие хоть какого-то образования, были расставлены выходцы из свободных мулатов.

Собственно, мулаты и подняли восстание, добиваясь равноправия с белыми, но не собираясь ни отменять рабство, ни, тем более, выселять белых или вырезать их. Однако затем все пошло немного не так, как планировалось.

После Дессалина через цепочку переворотов к власти пришел мулат Александр Петион, и Гаити мало-помалу стала развиваться. При следующем президенте-мулате Жане Буайе – гаитяне захватили еще и Санто-Доминго, взяв под контроль весь остров, но через двадцать два года доминиканцы, так и не признавшие, что они с гаитянами «один народ», а напротив, полагавшие себя почти европейцами, а гаитян – кровавыми дикарями, для чего у них были достаточные основания, вышибли оккупантов обратно, на их половину Гаити.

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Не правда ли, все это как две капли воды похоже на историю России? Обе страны прекрасно описываются губермановским гариком: Однажды здесь восстал народ, И, став творцом своей судьбы, Извел под корень всех господ. Теперь вокруг – одни рабы.
Бремя русского человека и гаитянские перспективы

Между тем, как я уже писал, россиянам очень не хватает собственных негров, которых они могли бы просвещать на свой лад – то есть развращать и угнетать, а иногда и вешать, умеренно раскаиваясь затем в содеянном. Эта потребность в народе, на который россияне могли бы обратить свою мессианскую энергию, ощутив себя ровней европейцам, несущим бремя белых, при отсутствии подходящего объекта порождает конфликты, которые рано или поздно заканчиваются одним и тем же: россиян пинками вышибают вон и люто ненавидят вслед, а те недоумевают: за что?

«Не иначе, злобный Госдеп заплатил им всем – прибалтам, грузинам, всему Кавказу и всей Средней Азия, всей Сибири, и, наконец, украинцам за ненависть к нам», – думает средний россиянин. А поскольку серый уровень восприятия торжествует по всей России, в которой, в точности как на Гаити, европейцев вырезали уже век назад, и теперь даже «гегемоны» норовят из России свалить, то ровно такое же недоумение воцаряется и на верхних этажах, в Кремле.

И вот сейчас у России, кажется, появился собственный негритянский шанс.

Конечно, США, затратившие на модернизацию Гаити и помощь гаитянам немало сил, равно как и политики, которых они вырастили, будут против. Но если допустить, что Россия все-таки перехватит у них Гаити, то дальнейшие перспективы выглядят на редкость гармонично. Россияне обретут духовных младших братьев, чьи условия существования максимально близки к таковым в российской глубинке.

В качестве бонуса Республика Гаити, в название которой добавится, конечно же, слово «Народная», сможет немедленно признать «ДНР», «ЛНР», «ПМР» и прочие Абхазии с Южными Осетиями. Наконец, у России появится новый источник пушечного мяса, которое можно будет обучить и кинуть из «ГНР» в ту же Африку, а то и на Донбасс. И это, надо сказать, весьма актуально, поскольку буряты потихоньку заканчиваются, удобряя украинские и сирийские земли.

Гаитяне же, в свою очередь, смогут ознакомиться с жизнью в России, и увидеть, что при минимальных усилиях они вполне могут жить так, как живут россияне, скажем в Нижнем Тагиле, или Нижнем Новгороде, в общем в том Нижнем мире, откуда они сейчас пытаются вызвать Путина. И многим из них такой простой и короткий путь «в белые люди» может даже понравиться, ведь, в конце концов, каждому – свое.

Когда же я думаю о том, какие возможности откроет перед РПЦ МП Объединительный Собор, на котором гаитянские вудуисты будут приняты в лоно русского православия, у меня захватывает дух, так что я даже не рискую приоткрывать перед читателем столь головокружительные перспективы.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»

Tags: Гаити, протесты, Россия, русский мир

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