Померимся запрещалками. Российская пропаганда угодил в собственный капкан

Facebook заблокировал пропагандистские паблики «Раши тудэй». России фактически нечем ответить…

Видеоролики на заблокированных в Facebook пабликах «Раши тудэй» не смотрел, но скажу: не знаю. Не знаю, правильно ли поступила администрация крупнейшей в мире социальной сети, лишив миллионы подписчиков возможности посещать эти страницы. Тут есть разные мнения, и когда все они одновременно сшибаются в голове независимого наблюдателя, то высекаются искры, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

С одной стороны, на войне как на войне, и если Россия с Западом сцепились в смертельной схватке, то без военной цензуры не обойтись. С другой стороны, какая война, помилуйте, пустите посмотреть, дайте потрогать пушку. С одной стороны, известно, кто такая Маргарита Симоньян и что из себя представляют подконтрольные ей СМИ.

С другой стороны, разве она одна на всей планете является надежнейшим поставщиком фейковых новостей? С одной стороны, Цукерберг – частное лицо, в армии не служит, в шпионах тоже вроде не числится, кого хочет, того и изымает из своих соцсетей.

С другой стороны, есть правила ведения бизнеса, связанного с доступом к информации, и Facebook их, пожалуй, нарушает, когда внезапно, без объявления войны и рассмотрения личного дела Симоньян прикручивает фитилек аккаунтам In the Now, Soapbox, Back Then и Waste-Ed.

Ясно лишь, что нежданно-негаданно наступившая эпоха тотального взаимопроникновения и каждодневных информационных битв порождает вопросы, на которые не так-то просто дать ответ. Мы не вполне постигаем эту новую реальность, от незнания происходят растерянность и паника, и доходит порой до того, что даже в цивилизованных странах принимаются совершенно чудовищные законы.

Как в Великобритании, где недавно был принят Закон о противодействии терроризму, предусматривающий тюремное наказание за один-единственный клик. То есть переходишь по ссылке на какой-нибудь зловредный сайт – и садишься за решетку.

Отчасти все это напоминает холодную войну застойных советских времен, но с той поправкой, что глушилками теперь обзавелись обе стороны. Тогда как раньше ни у американцев, ни у европейцев и мысли не возникало создавать помехи передачам нашего Иновещания.

Так что собирательный Познер беспрепятственно крыл диссидентов и оправдывал афганскую, к примеру, войну, а «Свободу» жестоко глушили – и любому непредубежденному русскоязычному человеку понятно было, кто прав и кого надо слушать.

А сегодня противники действуют, как бы сказать, согласованно: в Госдуме голосуют за законопроект о суверенном Рунете, и сразу на Западе дают укорот российским пропагандистским ресурсам. И ежели в Лондоне ловят на вранье и сулят кары «Раше тудэй», то в Москве естественным образом сталкиваются с проблемами журналисты Би-Би-Си. А если у Маргариты Симоньян Цукерберг прикрывает паблики, то самые вспыльчивые из отечественных патриотов уже призывают к изгнанию Facebook из России.

О том, кто выиграет в этом случае, особо спорить не приходится, и здесь, быть может, ключ к разгадке головоломок, над которыми бьются и лидеры западных стран, и простые вменяемые граждане по ту и другую сторону электронного занавеса. Нет сомнений в том, что цель Владимира Путина, его спецслужб и спецпропагандистов, объявивших войну целому свету, сводится к мобилизации населения перед лицом внешнего врага. Он только рад будет, если удастся резко ограничить доступ глубинного нашего народа к «проекту ЦРУ», как выразился однажды национальный лидер, имея в виду интернет.

В этом смысле обострение конфликта с Западом на почве дальнейших обоюдных запретов выгодно Кремлю, и в игре под условным названием «кто кого перезапретит» Владимир Владимирович наверняка победит всех своих соперников. Он это умеет, он это любит – воспрещать, подавлять, гасить, объявлять иностранным агентом. Сражаться с ним на данной площадке – дело заведомо обреченное.

Однако едва ли есть гарантии того, что путинскую Россию можно победить в честной конкурентной борьбе, противопоставляя фейковым новостям и сюжетам новости и сюжеты правдивые. Ибо врать, выдумывать, провоцировать, манипулировать, как показывает опыт минувших лет, гораздо легче, чем добывать и рассказывать правду.

Раньше мы знали это чисто теоретически. Ныне, когда бессовестное вранье способно в течение секунды пролезть в каждый дом и на равных конкурировать с правдой, и брать верх, мы в этом убедились. И запретами в конце концов горю не поможешь. Запретный плод сладок.

Выхода пока не видно, хотя не исключено, что некие промежуточные решения уже найдены. Так, владельцам заблокированных российских аккаунтов администрацией Facebook предложено сообщить о себе некоторые данные, которые помогут пользователям осознать, куда они зашли и на чьи деньги производится продукция. Немаловажные сведения о том, что средства на поддержание сайтов черпаются из бюджета РФ, вероятно, не будут лишними для фолловеров, и при просмотре искусно снятых видеороликов они будут это помнить.

Впрочем, и тут гарантий никаких, и значит, поиски приемлемых для нормальных людей путей борьбы с очевидным злом продолжатся. В течение как минимум ближайших десятилетий нормальным людям будет чем заняться.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»