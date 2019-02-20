В Украине запретили почти два десятка российских книг

В список запрещенных изданий попала даже кулинарная книга рассказывающая о грузинской кухне, которую использовали в пропагандистских целях.

Обществам «Дресс Шоу», «Эльга-Украина», «Перо» и «Форс Украина» отказано в разрешениях на ввоз из России 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, сообщил Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

Отказ дан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции об отнесении ее к неразрешенной для распространения на территории Украины.

Признаки пропаганды государства-агрессора обнаружены в нескольких книгах московского издательства «Альпина Паблишер». В частности, не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом»: она построена на примерах работы властных структур РФ.

Не дано разрешение на ввоз книги Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», в которой «как мантра повторяются слова «Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди».

Не дано разрешение на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус» (ООО «Эксмо»): в ней использованы комментарии известных россиян, внесенных Минкультом Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Также не смогут распространять в Украине книгу Натальи Малиновской «Записки практикующей ведьмы» (издательство «АСТ»), предисловие к которой рекламирует российские телеканалы, задействованные в гибридной войне против Украины.

Не ввезут в Украину и ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых использованы коммунистическая символика и символика государства-агрессора.

Также в магазинах не появится книга Мартина Догерти «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина» (издательство «Эксмо»): по мнению экспертов, в ней фальсифицируют факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называют русскими.

Госкометелерадио отмечает, что этот автор составлял книги об оружии российского «спецназа».

С 20 мая 2017 года Госкомтелерадио выдало уже 2382 отказа в выдаче разрешений.

В частности, 150 отказов касалось 650 500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, 1 разрешение аннулировано.

Еще 2232 отказа предоставлено из-за неполного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или недостоверных сведениях в документах.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины