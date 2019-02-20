Microsoft выявила следы российских хакерских атак на ресурсах аналитических центров Европы

Хакерские атаки со стороны группировки Fancy Bear коснулись 104 аккаунтов в разных странах.

Американская компания Microsoft зафиксировала хакерские атаки на сотрудников ряда аналитических центров в Европе со стороны группировки Fancy Bear, которую на Западе связывают с Россией, пишет «Интерфакс-Украина».

«Недавно Microsoft зафиксировала атаки, целью которых стали сотрудники Немецкого общества внешней политики, а также европейских офисов Института Аспена и Германского фонда Маршалла», – сказано в сообщении.

Атаки коснулись 104 пользовательских аккаунтов сотрудников представительств этих организаций в Бельгии, Франции, ФРГ, Польше, Румынии и Сербии. Они произошли в период с сентября по декабрь 2018 года.

«Мы уверены в том, что происхождение многих из них связано с группировкой, которую мы называем Strontium», – отмечается в нем. Западные СМИ отмечают, что Strontium считается одним из названий хакерской группировки Fancy Bear, которую западные страны связывают с российскими властями.

Microsoft отмечает, что быстро уведомила эти организации, когда обнаружила следы хакерских атак.

Напомним, в 2016 году Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований обнародовали технический отчет о кибератаках России, в котором подтверждается причастность хакерских группировок Fancy Bear и Cozy Bear к спецслужбами РФ.

«Интерфакс-Украина»