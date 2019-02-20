Ситуация в России критическая. Кремль ищет способы успокоить народонаселение

Экономический прорыв, борьба с бедностью и курс на нацпроекты – эти темы называются среди главных тезисов послания президента Федеральному собранию.

Он огласит его в среду в 12 часов в Гостином дворе в Москве. По словам источников СМИ, Кремль попытается максимально сгладить последствия так называемых непопулярных мер. Кроме того, ожидаются очередные жесткие заявления по международной повестке. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть хочет успокоить своих граждан.

От послания к посланию прошел год. Что изменилось и главное, в какую сторону? Разбираемся. 1 марта 2018 года Владимир Путин поставил задачу к 2025 году увеличить ВВП в полтора раза. Как известно, президент требовал удвоить ВВП страны за 10 лет. Это задача ставилась в послании Федеральному собранию 16 мая 2003 года.

В 2015 году уже бывший министр финансов Алексей Кудрин скажет, мол, с задачей справились, но не за 10, а фактически за 15 лет. Для увеличения сроков были объективные причины, главная из них – кризис 2008-2009 годов. Было очень много споров, на самом ли деле удалось удвоить, или рост больше бумажный. Но за 10 лет жить стало действительно лучше в бытовом плане. Это надо признать. Правда, Россия образца 2013-го серьезно отличается от России 2019 года.

Теперь срок немножечко скорректировали – на улучшение жизни народа отмерено семь лет. Год уже прошел. Осталось шесть. Но, тем не менее, год назад так получилось, что всеобщее благосостояние и обещание светлого завтра ушло на второй план. Главным хитом прошлогоднего послания стала другая часть – военная.

Впервые в истории президентских посланий на большом экране показали новейшие российские ракеты – таких нет ни у кого. И вот они пересекают океан и приземляются в некой стране, которая очень похожа на Соединенные Штаты Америки. Там даже была конкретная точка падения. Потом это было предметом споров и дискуссий.

Подводим итог. Что же изменилось и в какую сторону? И главное, что теперь скажет Владимир Путин? Дело в том, что людям свойственно жить сегодняшним днем. Хотя бы потому, что кто-то рискует физически не дожить до 2025 года – все под богом ходим. И что же мы увидели с 1 марта 2018 по 20 февраля 2019 года? Повышение пенсионного возраста и НДС, рост цен на бензин, бесконечные процессы за репост, очередные запретительные законы.

Зато построили Крымский мост и провели Чемпионат мира по футболу. Но стало ли лучше жить при всем при этом? Все-таки скорее нет, чем да.

Идем дальше. Берем международную повестку: испугались американцы наших новых ракет, побежали скорей за стол переговоров? Нет, не побежали. Здесь все по-прежнему – отношения с Западом последовательно ухудшаются. Пугай их ракетами, не пугай. Более того, достижение горбачевской перестройки – Договор о ракетах средней и малой дальности – прекращает свое существование.

Возвращаемся в день сегодняшний. Что такого может сказать сейчас президент, чтобы добавить позитива своему народу? Пообещать триллионы на национальные проекты? Это вещь очень абстрактная. Тем более очень не хочется, чтобы на них пришлось бы еще самим и скидываться.

Власть перестала радовать. Футбол закончился, и мост построили. Хотя ситуацию можно исправить – взять, например, и отменить повышение пенсионного возраста. Вот это будет сильный ход.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»