Bellingcat против «Азова» и «Национального корпуса». Как создается база для кремлевской пропаганды

По мере приближения даты президентских выборов тема украинского национализма вновь актуализировалась.

Что может быть общего между расследованием BellingCat об украинских националистах, торговым центром на киевском проспекте Бандеры и пресс-конференцией беглого Виктора Януковича? Все вышеперечисленные пункты косвенно или прямо являются элементами единого целого – мазками или же штрихами (кому какой жанр по душе) одной картины, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

А изображен на ней умелой рукой зверь. Чудовище, в представлении Кремля, перешедшее благодаря Майдану на уровень государственной идеологии, имя которому украинский национализм.

Варяг-наемник

15 февраля пользующееся уважением и авторитетом медиа BellingCat опубликовало расследование под авторством Алексея Кузьменко, посвященное «Азову» и «Национальному корпусу» и тому, как и каким образом украинские националисты искали дружбы с американскими праворадикалами. Особое место в материале отводится норвежцу Иоахиму Фурхольму, уволенному осенью минувшего года из рядов Вооруженных сил Украины.

О Фурхольме, в свое время прибывшем в Украину, чтобы сражаться с боевиками на Донбассе, ранее рассказывало «Громадське». Затем эстафету подхватили уже в BellingCat, рассказав о жизни и деятельности норвежца вне Украины.

Уставший от скуки и дефицита драйва в успешной и безопасной скандинавской стране, подгоняемый некими идеологическими воззрениями, Фурхольм является типичным авантюристом, что не столь уж важно. После того как его «попросили» из ВСУ, норвежец начал активно контактировать с «Нацкорпусом».

Согласно расследованию Фурхольм занялся вербовкой иностранцев в ряды, в частности, в США, где засветился в праворадикальных СМИ, призывая единомышленников ехать воевать в Украину, в чем, по его словам, американцам поможет «Нацкорпус». Чем Фурхольм аргументировал свои призывы? Тем, что именно на Донбассе националисты из США смогут получить боевой опыт, который можно использовать уже позднее в Штатах.

Украина, мол, для этого идеально подходит. «Украина – это лучшее, что есть на сегодня для праворадикалов, чтобы прийти к власти. Здесь идеальное сочетание плохой экономики, военной ситуации, коррумпированной элиты и СМИ, которым никто не доверяет. Это как чашка Петри для фашизма, здесь идеальные условия для этого», – сказал он.

Правда, результативность рекрутинга норвежца вообще несоизмерима тому вниманию, которое уделяется ему как в расследовании, так и в СМИ. В материале же указывается, что Фурхольм смог завербовать… двоих. С оговоркой: по меньшей мере.

Это ветеран Шоун Ирвуд с позывным «Техас», подписавший контракт с ВСУ и который до сих пор сражается против боевиков. О втором известно только то, что у него есть позывной «Алекс». Что до самого норвежца, то он в конце 2018 г. уехал из Украины и больше с «Нацкорпусом» не связывается.

Только свершения того же Фурхольма оказались, мягко говоря, не очень уж впечатляющими. Хотя как составляющая общей картины, описываемой в расследовании, вполне вероятно. Ведь в материале ключевое то, что «Азов» искал «потенциальных сторонников и лоббистов в США». В частности, говорится в материале, контактировал с покойным ныне членом американской неонацистской организации Atomwaffen Division Андреем Онещуком, а также с Rise Above Movement и American alt-right.

Партия «Нацкорпус» не отрицает сотрудничества с Фурхольмом. Как уточнила международный секретарь НК Елена Семеняка, норвежец участвовал в митинге под Радой за упрощение процедуры легализации добровольцев-иностранцев. Но в «Азов» вступить отказался, добавила она. Комментируя же расследование BellingCat в целом, в «Нацкорпусе» в комментарии агентству «ЛIГАБiзнесIнформ» назвали материал «набором страшилок, клише и стереотипов».

Журналисты, говорит спикер партии Роман Чернышев, смешивая полк «Азов» и партию «Нацкорпус», пытаются «очернить азовское движение». Касательно же поиска контактов в США, то в НК подчеркнули, что отдел Семеняки работает над концепцией Балто-Черноморского союза с ядром в виде Украины и Польши – «Интермариум», и американцы к этому не имеют никакого отношения.

Возникает закономерный вопрос-реакция: от чего весь шум-гам? Да, Фурхольм – праворадикал. Да, дал нелестную оценку Украине. Правда, внутри самой Украины предостаточно куда более влиятельных здрадофилов и кремлефилов, искривляющих реальность к своей или заказчика выгоде.

Да, Фурхольм служил в ВСУ. Да, занимался вербовкой других праворадикалов. Два рекрута – повод для паники? Тем более что наемниками они не являются: оба подписали контракты с ВСУ и стали украинскими военнослужащими наряду с тысячами других бойцов с абсолютно различными взглядами.

Кровь-то одинакового цвета – красного. Такого же, впрочем, как и тряпка для кремлевского быка. Правда, и западным партнерам Украины украинский национализм режет глаз. Периодически тот же «Азов» всплывает в публикациях американских и европейских СМИ.

Очевидно, по мере приближения даты президентских выборов тема украинского национализма будет раскручиваться все больше. Это не означает, что BellingCat, известное своим расследованиями о сбитом MH17 или инциденте в Солсбери, вдруг продало душу Кремлю.

Материал, бросающий тень не столько на «Азов», сколько на Украину, может быть очередным эпизодом постоянно ведущейся глобальной информационной войны между левыми и правыми. Однако факт – расследование такого влиятельного ресурса, как BellingCat, определенно добавило веса кремлевской риторике.

Свастика на «Почайной»

Как и инцидент в ТЦ «Городок», расположенном на проспекте Бандеры у станции метро «Почайная», чрезмерно возбудивший российский сегмент интернета. Вкратце: 16 февраля бывшая сотрудница «Киевпастранса», а ныне кинолог Кристина Самхарадзе, зайдя в ТЦ, прямо перед собой увидела экран со свастикой на красном фоне. С саркастическим комментарием «На Украине нет фашистов» она снимает все это действо и публикует в Facebook.

Кто-то взломал компьютер одного из киевских ТРЦ и обеспечил картинку для российского ТВ… Отдельный «комплимент» автору видео: «На Украінє нєт фашизма»Видео Kristina Samharadze Опубліковано Sergey Naumovich Понеділок, 18 лютого 2019 р.

Сейчас видео на странице Самхарадзе недоступно (видимо, пользователь не выдержала такого повышенного внимания со стороны медиа), но ознакомиться все же с ним можно. Однако не это главное, а то, что спустя два дня видео под соответствующим пропагандистским соусом принялись разгонять российские СМИ и паблики. Естественно, тот факт, что компьютерная система ТЦ была взломана, полностью игнорируется.

Момент, как представляется, выбран крайне удачно – ко Дню Героев Небесной сотни и пятой годовщине агрессии РФ. Посыл очень прост – показать, что герои Небесной сотни умирали на Майдане ради свастик сегодня, да и сам Майдан является торжеством украинского наци(онали)зма.

В совокупности же с расследованием получается прекрасная пропагандистская экспозиция: авторитетное BellingCat публикует расследование об «Азове» и о том, как эта «коричневая зараза» ползет на Запад; в ТЦ «Городок» показывают свастику, что просто не могло не попасть на видео, а на следующий день, 19 февраля, после разгона в СМИ, в том числе украинских, этой истории Порошенко преклоняет колени перед мемориалом Героям Небесной сотни в Киеве.

Накачка «говорящими головами»

И все это под несмолкающий гул, издаваемый политиками и экспертами как по ту сторону поребрика, так и по эту. В некотором роде первым в феврале, кому поручили разыграть избитый уже кремлевский темник, стал Янукович, который 6 числа разглагольствовал об «ответках» и прочих милых его сердцу терминах.

В частности, заявил, что Европа, дескать, потакала активистам в Украине, ставшей «первопроходцем в неонацизме» (?!), а теперь получайте неонацизм и у себя. «Поощрили радикалов, поощрили насилие, беззаконие. Получайте ответки», – блеснул глубокомыслием человек, потерпевший сокрушительное поражение от венка.

12 февраля ту же песню во время заседания Совбеза ООН завел постпред РФ Василий Небензя. «Вследствие полного потакания западных государств любым действиям Киева, – сокрушался дипломат, – в стране сложилась устойчивая атмосфера беззакония, процветают экстремизм, махровый национализм, разжигается ненависть к России, жесточайшим образом подавляется инакомыслие».

Через два дня с теми же тезисами выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а 17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров окончательно связал воедино украинский и европейский национализм: «Пособники нацистских преступников, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом, продолжают чествоваться в ряде стран, в том числе ЕС. Мы знаем, что в некоторых странах на севере ЕС проходят марши в честь неонацистов. Мы знаем, что и символика даже неонацистская активно используется, в частности в Украине».

Зачем Кремль достал из колоды эту давно меченную карту? Очевидно, под президентские выборы 31 марта. Для Москвы на кону стоит очень многое. Поэтому в ход идут все инструменты, независимо от срока давности. Это и «украинские фашисты», заразившие якобы европейцев…

Секундочку, а разве не неонацистов и разного калибра ультраправых Кремль поддерживает в Германии или Италии? Еще одно ноу-хау – поджечь свои же (пока еще) церкви в Украине. И чем ближе будет дата выборов в Украине, тем больше будет информационный прессинг со стороны Кремля.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»