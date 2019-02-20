123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Зона "русского мира"

Сенсационное признание Лаврова. Цимбалюк о последних заявлениях «Грустной лошади» российского МИД

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
20 февраля 2019

Кремль продолжает обвинять Украину во всех своих бедах. Глава российского внешнеполитического ведомства сделал ряд заявлений, касающихся Украины.

Парадоксы современности: у главы российского внешнеполитического ведомства России спросили про блокировку аккаунта RT в Facebook, а он почему-то вспомнил об украинских журналистах, которые «агрессивно освещают российско-украинские отношения», – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Сергей Лавров сделал эти заявления после встречи в Москве со своим словацким коллегой и председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком, с которым обсуждались и вопросы мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Не сумев вовремя переключится, «Грустная лошадь» отвечая на брифинге на вопросы «сползла» в привычную «украинскую тематику».

Добавим, что выяснился живой интерес Сергея Лаврова к видеоблогу украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: донбасс, Мирослав Лайчак, обсе, Роман Цимбалюк, Россия, Сергей Лавров, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены