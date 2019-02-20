Сенсационное признание Лаврова. Цимбалюк о последних заявлениях «Грустной лошади» российского МИД

Кремль продолжает обвинять Украину во всех своих бедах. Глава российского внешнеполитического ведомства сделал ряд заявлений, касающихся Украины.

Парадоксы современности: у главы российского внешнеполитического ведомства России спросили про блокировку аккаунта RT в Facebook, а он почему-то вспомнил об украинских журналистах, которые «агрессивно освещают российско-украинские отношения», – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Сергей Лавров сделал эти заявления после встречи в Москве со своим словацким коллегой и председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком, с которым обсуждались и вопросы мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Не сумев вовремя переключится, «Грустная лошадь» отвечая на брифинге на вопросы «сползла» в привычную «украинскую тематику».

Добавим, что выяснился живой интерес Сергея Лаврова к видеоблогу украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»