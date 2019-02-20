В России просят признать скрывающихся после отравления Скриплей без вести попавшими

Экс-полковник ГРУ Скрипаль после покушения ни разу не появлялся в СМИ или на публике.

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, об этом сообщила племянница Скрипаля Виктория, пишет российский «Интерфакс».

«Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве», – сказала Виктория Скрипаль.

Недавно газета «The Sunday Times» сообщила об ухудшении состояния экс-полковника ГРУ.

По данным источников газеты, Скрипаль находится дома под наблюдением врачей. Медики опасаются, что россиянин вряд ли сможет избавиться от последствий отравления.

Источник в полиции рассказал, что пострадавший «некоторое время» продолжит получать медицинскую помощь.

Собеседник газеты сообщил, что пока неизвестно, как будет чувствовать себя Скрипаль, поскольку влияние примененного против него вещества мало изучено.

«Само вещество, вероятно, выведется [из организма], но последствия его влияния могут сохраняться долго», – отметил доцент университета Ноттингема Уэйн Картер.

Скрипаль после покушения ни разу не появлялся в СМИ или на публике.

«Интерфакс»