СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации атаки на самолет рейса MH17 в небе над Донбассом

Разыскиваемый офицер ГРУ Иванников отвечал за переброску на оккупированный украинский Донбасс зенитного комплекса «Бук», ракетой которого был сбит 17 июля 2014 года Boeing 777.

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ РФ Олега Иванникова, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Иванникова разыскивают за «создание террористической организации, руководство или участие в ней» и «ведение агрессивной войны» против Украины (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

В розыске отсутствует фотография Иванникова.

По данным исследовательской группы «The Bellingcat» и журналистов издания «The Insider», в переброске на территорию Украины ЗРК «Бук», которым сбили малайзийский Boeing, принимал участие Олег Владимирович Иванников. Ранее он был министром обороны Южной Осетии (где фигурировал под именем Андрей Иванович Лаптев), а также куратором частной военной компании «Вагнера» на Донбассе.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

24 мая 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекс «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Украина сделала аналогичные выводы на следующий день после катастрофы.

Расследователи из «The Bellingcat» в 2017 году нашли фотографию «Бука», из которого был сбит лайнер, снятую на территории воинской части в поселке Маршала Жукова под Курском. Еще один доклад был посвящен водителям грузовиков в колоннах, которые перевозили российские «Буки» в июне и июле 2014 года.

По фотографиям водителя Дмитрия З. исследователи установили личности еще семерых человек из 69-й отдельной бригады материального обеспечения (в/ч 11385), которые принимали участие в транспортировке «Буков» (в том числе «Бука 332», из которого сбили MH17) из Курска на различные участки у российско-украинской границы в период 23-25 июня и 19-21 июля 2014 года.

Британская разведка также сообщала, что «Бук» завезли в страну и впоследствии вывезли российские военные.

Министерство внутренних дел Украины