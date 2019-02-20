Низкая эффективность российских чиновников. Кремль придумал новую коррупционную схему аттестации

Регионам прописали новый KPI – Кремль разработал единые ключевые показатели деятельности для себя и местных руководителей, в числе основных, например, успешность выборов и поддержка власти со стороны населения.

О дополнительной ответственности для региональных начальников говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме. Среди задач этой работы – повышение уровня доверия к власти. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе опасается, что новый KPI может не помочь.

Это красивая новомодная аббревиатура – KPI, наверное, сама по себе должна символизировать, что наша власть идет в ногу со временем и использует самые современные технологии в политическом менеджменте. Вместо привычного разноса, публичной порки или угроз отправить в тюрьму, на лесоповал – личные показатели эффективности.

По их итогам и будут «пороть». Администрация президента периодически проводит тренинги, семинары, на которых обучает кадровый резерв и действующих чиновников передовым методам управления. В рамках этой работы соискателей высоких должностей даже возили на учебный полигон Минобороны в Кубинку, где они тренировались в условиях, близких к боевым: прыгали с парашютом, ложились под танки, стреляли, прыгали и много всего интересного делали.

И вдруг выясняется, что эффективность работы на местах на чрезвычайно низком уровне. Не понимают там важность момента, в итоге рядовые граждане все время кивают на Москву, а руководители не всегда эффективно работают с населением. Иными словам, прячут голову в песок и говорят, что они-то – рядовые исполнители – ни при чем, это сверху приказ. Показательный пример – повышение пенсионного возраста.

Правительство, ответственные министры, вице-премьеры, выступали, объясняли, а в регионах, как от огня, бежали от непопулярной меры. В итоге пришлось президенту обращаться к народу и все самому объяснять. То же самое с национальными проектами – государство поднимается с колен, готовит прорыв, а что же губернаторы, их заместители и иные начальники? Ничего, никакого креатива.

И бедность почему-то не искореняется никак. Дмитрий Медведев, выступая в Сочи, с металлом в голосе предупреждает – мы, Москва, и вы на местах – все в одной лодке. Спросим и с вас тоже, проявите смекалку, объясняйте, чтобы люди понимали политику вертикали, мы же не можем за всем уследить. Ну а если будете продолжать, как раньше, такой KPI вам устроим, что мало не покажется.

Хочется все-таки сказать пару слов в защиту местных несознательных руководителей. Когда Москва придумывает очередной национальный проект, она не особо кого-то спрашивает, а требует от чиновников выполнения, от электората – понимания. Ладно, местных управленцев, но так бывает, что и народ тоже порой просто ставят перед фактом. Альтернативы-то у нас нет, мы же не можем не согласиться. И вот теперь местным начальникам придется лезть из кожи вон, объясняя, что, мол, все для вашего же блага, будет вам счастье, иначе Москва снимет голову с плеч.

Но есть ведь и другой путь – если бы мы на прозрачных выборах сравнивали разные программы, варианты поднятия с колен и личности политиков, которые это предлагают, и выбирали бы то, что нам больше по душе. Так, глядишь, и чиновникам было бы проще. Тогда совсем другой бы получился KPI.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»