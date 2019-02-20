Каждой «консерве» свое время: сбежавший в Россию сторонник «русского мира» Волга в прошлом был ярым «украинским националистом»

Беглого экс-нардепа спалили на его «националистическом» прошлом, когда он «хотел разрушить Россию» и публично призывал к этому.

Бежавший в Россию бывший глава Госфинуслуг Украины и лидер «Союза левых сил» Василий Волга ранее призывал разорвать отношения с Кремлем и был сторонником вступления в НАТО. Скандальное разоблачение опубликовал на своей cтранице в Facebook украинский политический эксперт Николай Лучинский.

«Немногим известно, что до своего похода в Соцпартию Василий Александрович был ярым националистом и назывался Васылем. В этот период истории он переживал не о культурной войне и не единстве с Россией, а о том, как вступить в НАТО и Россию разрушить», – рассказал он.

Как оказалось, Волга в 2003 году написал книгу «Тризубый багнет», которая даже представлена в Национальной библиотеке им. Вернадского.

Так, нынешний лидер «Союза левых сил» призывал укреплять Вооруженные силы Украины, без которых, по его словам, трудно будет попасть в НАТО. При этом, по словам Лучинского, уже через несколько лет политик активно агитировал против Альянса.

Не обошел вниманием в своей книге Волга и отношения с Россией.

«Задача Киева является отрывать регионы от Москвы и объединять вокруг себя. Все российские государственные деятели и оппозиционеры – карикатурные типы. Все это потому, что уже сейчас в России невозможна политическая оппозиция, а только географическая. Поэтому сепаратисты сильные и энергичные, а великодержавники и демократы вялые и смешные. У россиян есть один путь к спасению – быть агентурой Киева, самим стать сепаратистами», – написал он.

В 2003 году Волга заявлял, что «Россия представляет непосредственную и основную угрозу Украине, преграду на пути ее национально-государственного строительства». Примечательно, что сейчас он называет себя пророссийским политиком.

Есть такой прекрасный человек, как Василий Волга, называющий себя главой союза левых сил. Трудно возглавлять то, чего… Опубліковано Николаєм Лучинским Четвер, 14 лютого 2019 р.

«Москали, «совицька» история, Украинская Самостийная Соборная Держава, призывы бороться с зачатками сепаратизма на Донбассе, «пятой колонной» и русификацией, установить военную демократию – все это идеи того же самого Волги, который теперь изображает из себя «великого ватника» и друга Москвы», – резюмировал Лучинский.

Такая линия поведения характерна для сотрудников российских спецслужб и их агентуры, которые внедрены в различные группы как для получения информации, так и для использования их имени в целях дискредитации всей страны.

«Украинско-Российское обозрение»