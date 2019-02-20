В приемной комиссии МИФИ священник решает, что должны знать будущие ядерщики

В состав приемной комиссии ведущего московского университета, готовящего специалистов в области ядерной энергетики включили священнослужителя, который заваливает абитуриентов на собеседовании.

Поступающие в НИЯУ МИФИ выпускники школ пожаловались, что не проходят приемную комиссию из-за включения в ее состав священника. По словам абитуриентов, он излишне строго к ним относится и задает вопросы, не относящиеся к их будущей специальности, сообщает «Ogokak.com».

«Разговаривать с ним просто невыносимо», – пожаловалась на своей странице ВКонтакте абитуриентка Анастасия. – «Он перебивал, не слушал, задавал вопросы: «Веруешь ли?»… Кричит: «Читай Евангелие!». Я поступаю на приборостроение, зачем мне евангелие?»

Другие абитуриенты подтвердили, что священнослужитель излишне придирчив и часто «валит» студентов, настаивая на том, чтобы комиссия отказала им по формальным причинам.

В пресс-службе МИФИ пояснили, что отец Иоанн был включен в состав приемной комиссии, поскольку «наука не может существовать без Бога».

«Отец Иоанн давно курирует наш институт со стороны Церкви. Он инициировал уже не один совместный проект, который принес пользу в первую очередь учебному заведению и нашим студентам. Безусловно, были противники его участия, но им всем мы задаём один вопрос: а что такое наука без Бога? Все наши и мировые выдающиеся учёные были верующими или уверовали перед смертью, это исторический факт. Даже академик Капица говорил: перед Богом все мы одинаково глупы», – пояснили в институте.

В то же время руководство учебного заведения проверит, действительно ли абитуриентов не зачисляют из-за «неправильных» ответов священнику.

«Мы не можем отказывать абитуриентам в поступлении из-за незнания Святых писаний, тем более наизусть. Информацию мы проверим, но я вам заранее скажу: это чушь. Если был отказ, значит были другие, объективные причины. Точка», – заявил ректор.

«Ogokak.com»