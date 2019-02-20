Кремлевская пропаганда готовит население России к вторжению в Украину

Пятый год идет война, аннексирован Крым, захваченные некоторые регионы Донбасса. Информационные спецоперации и кремлевская пропаганда работает в России, на территории Украины и на весь мир.

Украина запретила трансляцию 15 российских телеканалов в Украине, ряд сайтов, российские соцсети. Фактически мы четыре года живем без российской пропаганды в средствах массовой информации, пишет на страницах «Украинской Правды» политтехнолог, эксперт в сфере стратегических коммуникаций Денис Богуш.

Киселев, Соловьев, Скабеева, Попов, Норкин, Кузичев, Шейнин, Жириновский, Прилепин набрасывает тонны грязи против Украинской и Украины на российских ток-шоу и в новостях на общенациональных каналах.

Мы уже привыкли к безумию в головах российских пропагандистов и политиков. Привыкли к соответствующей реакции российского общества, которое поддерживает политику России по отношению к Украине. Кстати, пропагандистам и политикам не очень доверяют в России. Также активно пропаганда внедряется в школах.

Но за этим бредом началось вырисовываться формирования общественного мнения в поддержке военного вторжения в Украину.

Например, военный эксперт Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отчество», полковник запаса говорит:

«Будут разгромлены вооруженные силы Украины и будут созданы условия для нормального политического процесса, в том числе и Денацификация …

Если мы признаем что Украина нацистской государство, мы чего ждем? Как наследники народа, который разгромил нацизм, мы что, не знаем как решается вопрос? Это военный разгром, потом полная люстрация и денацификация.»

Смотреть. Всем смотреть! И слушать. Каждое слово. Каждую букву. Всем, кто "а то Путин нападет". Всем, кто "да достал уже Бабченко своей войной пугать". Всем, кто собирается договариваться. Вставать на колени перед чертом лысым. Всем, кто на пятом году войны так ничего и не понял. Кто устал от войны. У кого враг не в Кремле. Всем смотреть и слушать! С кем и о чем вы хотите договариваться.Вот тут они объясняют всё доступно. На пальцах. В отличие от ура-патриотичных идиотов, Мураховский понимает предмет. Там не только дураки сидят. Отдельный привет тем, кто орет про "предательские Минские соглашения" и про то, как шоколадный барыга предательские перемирия подписывал. Смотреть. И расшаривать! Каждому в нос тыкать. Каждому, кто живет в своем мире. Где Запад защитит. Где мы уже победили. Каждому, кто так еще и не понял, что за страна у нас нависает с севера и к чему они готовятся. Страшно? Мне тоже. Это хорошо, что страшно. Когда страшно, лучше доходит.Смотреть. Понимать. И думать. У нас года два, наверное.Плюс-минус. Опубліковано Аркадієм Бабченком Четвер, 14 лютого 2019 р.

Но есть люди, которые являются авторитетами в РФ, к которых прислушиваются, фильмы которых смотрят, на спектакли которых ходит руководство России. Это люди, которые формируют российскую культуру и это совсем другое дело.

В 2017 году Владимир Бортко, известный кинорежиссер ( «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» и др.), Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре в эфире Первого телеканала сказал:

«Скажем не как режиссер, а как человек, проживший в Украине достаточно долго. Я считаю, что никакой Украины имеется, украинцев тоже нет. Есть южная ветвь русского народа, и когда-то мы все равно объединимся.

Украина полностью объединится с РФ, включая даже самые западные области.»

Но «свежий» нехороший «звоночек», 8 февраля 2019 года, на Первом телеканале России прогремел от Никиты Михалкова, советского и российского режиссера, председателя Союза кинематографистов, друга Владимира Путина:

«Выросли два поколения, Которые никогда не придут к России, никогда, только через кровь. У них уже это убит в матрицу.

Мы потеряли Украину, изменить самосознание людей, Которые воспитаны за эти 25 лет, и Которые так сказать воспевают и устраивают выходные дни в день рождения Бендеры, изменение их мироощущения и сознания, к сожалению, можно только через силу.

Не знаю какую силу, это война, кровь не знаю…»

К Михалкова прислушиваются как те, кто вырос на его фильмах, а их очень много в РФ, так и сам Путин. Если Михалков такое говорит в эфире на государственном телеканале, это означает, что этот дискурс выходит из секретного пласта наружу.

И хотел бы я в этом ошибаться.

Денис Богуш, «Украинская Правда»