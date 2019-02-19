Прилепин – медийное прикрытие операций российских спецслужб на Донбассе

Как только миссия «амбициозного дурачка» Прилепин был выполнена – его отозвали в Россию, накануне ликвидации Захарченко.

Только сейчас я понял, читая материалы по Донбассу, что Прилепин был туда отправлен в виде «фигуры публичного прикрытия», – пишет на своей странице в Facebook Александр Морозов .

Цель всего этого «так «называемого батальона» – стягивать на себя все внимание медиа и все позитивные/негативные реакции – в период, когда Сурков и его команда занимались ликвидацией всей структуры «полевых командиров» и всяких «идейных борцов». Прилепин заявил о создании батальона в декабре 2015 года, 2016-2018 гг. активно пиарился, терся там вместе с Казаковым возле Захарченко, делал какие-то пафосные интервью с ним и т.д..

только сейчас я понял, читая материалы по Донбассу, что Прилепин был туда отправлен в виде "фигуры публичного прикрытия"… Опубліковано Александром Морозовим Вівторок, 19 лютого 2019 р.

И заявил о том, что покидает Донбасс 8 июля 2018 года. А 30 августа Захарченко убили. Напрашивается ведь спросить у писателя Прилепина: кто те добрые люди, которые посоветовали ему сваливать оттуда в июле, не подвергать себя – великого писателя земли русской – лишнему риску. (Шахтеров-то много, а писатель один. И он еще пригодится для дальнейшего патриотического воспитания молодежи).\

Иначе говоря, он поработал «заглушкой», «ширмой». Ходил туда-сюда перед московскими и мировыми медиа с пистолетом на ноге, изображая «повстанца» в тот период, когда Кремль разгонял этих повстанцев и как-то их там умело их натравливал, чтобы они друг друга поубивали, – а потом съехал за две недели перед тем, как убили главного героя этого «повстанчества». Интересно, Прилепин сам-то понимает, в какой грязной игре он был использован в виде «амбициозного дурачка».

Александр Морозов, Facebook