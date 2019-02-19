Под маской «Белой балаклавы». Как связны Савченко и экс-премьер Азаров?

В СБУ потянули за ниточки, ведущие от «Белой балаклавы», Надежды Савченко и «наждачников» в Россию.

В Киеве задержали небезызвестного «Белую балаклаву» – гражданина Украины Евгения Моринца, который вместе с завербованным ФСБ главой радикальной организации «Наждак» Николаем Дульским якобы готовили переворот, без Надежды Савченко тоже не обошлось, – об этом на страницах издания «Деловая Столица» пишет Денис Сарбей.

Как рассказал замглавы СБУ Виктор Кононенко, трое участников группы поддержки Савченко вместе с завербованным ФСБ и скрывающимся в России главой организации «Наждак» Николаем Дульским готовили провокации, которые должны были подтолкнуть к насильственному изменению власти.

Службисты задержали не только фанатов Савченко – у задержанного в ходе обысков «Белой балаклавы» Евгения Моринца нашли готовый «коктейль Молотова». Кроме поджога, «Белая балаклава» якобы планировал провести массовые протесты после выборов 31 марта под предлогом фальсификаций, а скооперировавшись с Дульским, Моринец должен был обеспечить захват административных зданий и кровопролитие, вызвав так желаемый Кремлем хаос в Киеве.

«В качестве одного из основных объектов Моринец изучал возможность захвата здания Верховной Рады Украины», – заявил Виктор Кононенко. «Протестовальщику» уже сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса – «действия, направленные на захват государственной власти».

Киевлянам «Белая балаклава» известен прежде всего прошедшей 19 ноября акцией на Михайловской площади в столице, на которой он призвал к госперевороту в Киеве и сообщил, что хочет «гнить вместе с Савченко». Тогда на его призыв пришла сестра Надежды Савченко Вера и пару сотен маргиналов, чтобы «сбрасывать Порошенко без оружия», при этом Моринец одновременно утверждал, что у него есть люди, у которых много оружия и их достаточно, чтобы «сбросить это отродье».

После этого сборища маргиналов Моринец особенно не светился, но намного интереснее выглядит его компаньон, главарь «Наждака» Николай Дульский. Этот киевский рейдер, расист и любитель ЛДНР успел прославиться многими «подвигами». Именно он выступил заказчиком и организатором обстрела генконсульства Польши в Луцке и перекрытия трассы Львов–Рава-Русская, посредством которых российские кукловоды Дульского пытались обострить украинско-польские отношения.

После обстрела ночью 29 марта 2017 г. генконсульства Польши в Луцке около 50 человек возле села Гряда Жовковского района Львовской области пытались перекрыть движение транспорта и жгли шины. Тогда в СБУ назвали это «неудачной попыткой информационной провокации в рамках российской спецоперации».

Но вишенка на торте в случае Дульского – это, безусловно, митинг в Ровно, на котором звучали лозунги о так называемой «Ровенской народной республике». Попытка провести акцию якобы янтаредобытчиков прошла 10 мая 2017 г., силовики прекратили ее, как только участники под стенами облгосадминистрации стали требовать создания псевдореспублики. Позже выяснилось, что от «комитета спасения Украины», который возглавляет беглый экс-премьер Николай Азаров, Дульскому передали $4 тыс, а студенты, участвовавшие в акции, получили по 200 грн. Не отчаявшись, «деятель» попробовал организовать псевдопротест о якобы ущемлении этнических болгар в Одессе, правда, тоже без успеха.

Тогда украинцам напомнили, что глава «Наждака», разыскиваемый силовиками за угрозу убийства, – давно и прочно завербованный Россией агент спецслужб, который за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность с 2015 г. Впрочем, огульно обвинять «патриотов» из «Наждака» и других участников провокаций у Грицака все-таки не стали, ведь спецслужбы России используют такой метод, как вербовку из числа патриотов, которые, увы, часто оказываются «полезными идиотами» для ФСБ.

Возвращаясь к прошлогоднему «балаклавному действу», которое прошло весело и задорно, обошлось без серьезных драк и пострадавших и в целом походило на развлекалово для зевак, можно сказать, что не каждый карнавал городских сумасшедших так безобиден, каким он кажется вначале. А в ведомстве Василия Грицака, сколько бы его не критиковали за неповоротливость, таки умеют «ловить мышей».

Что же касается фигурирующих в этой истории фанатов Савченко, то у их «кумира» теперь есть дополнительный повод расколоться и рассказать о новой грани сотрудничества с Россией в лице бывших соотечественников из азаровского «комитета спасения» – авось скостят срок…

Знала ли Савченко о том, что ее защитники из числа немногочисленных последователей «Белой балаклавы» связаны, пусть и не непосредственно, с беглым премьером Азаровым и его «комитетом», в данном случае не так уж важно. Как бы то ни было, теперь бывшая народная героиня будет ассоциироваться не только с вождями сепаратистов из ОРДЛО, но и со старой «злочинною владою».

Денис Сарбей, «Деловая Столица»