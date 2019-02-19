Лукашенко сдал очередной рубеж и из белорусов будут делать россиян, — Цимбалюк

России использует любые международные форумы, как площадки для продвижения своей пропаганды. Не стал исключением и Мюнхенская конференция по безопасности.

Трехдневные переговоры глав Республики Беларусь и России завершились. Путин и Лукашенко покатались на лыжах, сыграли в хоккей и неожиданно пришли к выводу, что вопрос бабла — это неважно. Важно создавать общее гуманитарное пространство, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

https://youtu.be/

Визиты главы Беларуси Лукашенко к нацлидеру России Путину стали носить характер «забегов на короткие дистанции». В результате пришли к очередным «соглашениям» по превращению Беларуси в Россию.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»