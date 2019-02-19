Чужой флот вне закона. Портников о судьбе российского Черноморского флота

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал закон о конституционных изменениях, которым закрепляется курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Но есть в этом законе и еще одна важная составляющая, не столь заметная. Он устраняет конституционное противоречие, согласно которому в переходных положениях к Основному закону разрешалось базирование российского Черноморского флота на нашей земле – в то время как сама Конституция Украины запрещала создание иностранных военных баз, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Сам факт этого конституционного парадокса лучше, чем тысячи слов, демонстрировал политическую зависимость Украины от России. И одновременно опровергал вечные рассуждения российских пропагандистов, рассказывавших своей аудитории – и заодно нам – что если бы не мы, то американцы.

Никакие американцы не могли бы создать никакую военную базу на территории Украины без изменения соответствующих статей Конституции страны. Не случайно именно поэтому украинский парламент вынужден был регулярно давать согласие даже на проведение банальных военных учений с участием чужих войск.

Поэтому наша Конституция гарантировала существование только одной военной базы на территории Украины – российской. И эта гарантия была результатом не столько нашей доброй воли, сколько российского давления.

Стоит в очередной раз напомнить, что даже государственный визит российского президента Бориса Ельцина в Киев, запланированный сразу же после победы пророссийского кандидата Леонида Кучмы на выборах главы государства, откладывался ровно до того момента, пока Украина не согласилась на долговременное базирование Черноморского флота России в Севастополе. А когда даже срок этого долговременного базирования начал подходить к концу, другому пророссийскому ставленнику – Виктору Януковичу – навязали Харьковские соглашения.

А для чего? Для того, чтобы весь этот склад дешевого металлолома напоминал россиянам о «городе русской славы», неизменно сдававшемся любому врагу? Да нет же! Чтобы дождаться момента, когда «ограниченный контингент» российских моряков можно будет использовать в качестве оккупационного корпуса.

Только для этого – и ни для чего другого – нужен был Кремлю Черноморский флот в Севастополе. Для агрессии против Грузии. Для оккупации Украины. Это – никакой не флот, это пиратская банда.

И мы в нашей Конституции записали: банда имеет право. Вот что означали эти переходные положения, записанные в эпоху Кучмы под давлением Ельцина и использованные Путиным для осуществления российских захватнических планов. И вот чего в нашей Конституции больше никогда не должно быть.

Виталий Портников, «Espreso.TV»