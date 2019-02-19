Кого пугали стратегическим бомбардировщиком в небе над Донбассом?

Сегодня с утра многие СМИ, как российские, так и украинские, вышли с сенсационным заголовком о том, что российская авиация уже патрулирует небо Донбасса и готова оказывать помощь оккупационному корпусу.

Однако реальность, как всегда, оказалась гораздо более прозаичной. А все скоропалительные выводы делались из единственного сообщения мониторинговой группы ОБСЕ, из которого следовало, что 15 февраля в 10:00 ее члены на северо-западной окраине Старобешево (это 32 км на юг от Донецка) наблюдали самолет, который якобы двигался по направлению на юго-восток и обратно. Европейцы указали, что, по их мнению, это четырехдвигательный аппарат типа Ту-95 или Ту-142, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

И все! Никаких выводов о пересечении границы, дальности обнаружения этого самолета тут нет. Впрочем, мониторинговая миссия старается выводов, которые бы шли на пользу версии одной или другой стороны, не делать. Но не в этом случае.

Итак, судя по карте, самолет двигался с юго-запада на северо-восток, учитывая, что до границы с Россией от места наблюдения всего-то 33 км, а в хорошую погоду большой самолет видно на расстоянии до 100 км, то зрада отменяется.

Российский самолет спокойно следовал себе по известному только экипажу маршруту в российском воздушном пространстве. И тип самолета не может вызывать вопросов — в Таганроге проводится капитальный ремонт самолетов типа Ту-142 (дальний противолодочный самолет, вполне способный выполнять разведывательные задачи) для нужд морской авиации России.

С большой долей вероятности можно утверждать, что перелет с Таганрогского аэродрома и наблюдали члены миссии и никакого пересечения границы просто не было.

Хотя, конечно, это не означает, что Россия соблюдает международное авиационное законодательство. Контроль над воздушным пространством на приграничных территориях части Луганской и Донецкой областей наша страна потеряла еще в начале лета 2014 г., когда российские диверсионные группы намеренно уничтожили все радиолокационные станции в этих районах.

Именно из-за опасения того, что Россия может использовать Луганский и Донецкий аэропорты для передислокации своих воинских формирований, и была вызвана, без сомнения, героическая оборона этих объектов.

Однако в ходе летних боев на границе в 2014 г. и под Дебальцево зимой 2015 г. россияне все-таки ограниченно использовали свою боевую авиацию. Так, уже доказанным фактом можно считать сбитие российским истребителем МиГ-29 нашего штурмовика Су-25 в районе Саур-Могилы 23 июля 2014 г. Вероятно, ракетой класса «воздух-воздух» был сбит и транспортный самолет Ан-26 над Краснопартизанском.

А уж случаев применения боевых Ми-24 и Ка-52, а также транспортных вертолетов Ми-8 в боях на приграничье буквально десятки. Пограничники даже проводили специальную пресс-конференцию, в ходе которой демонстрировали остатки неуправляемых ракет российского производства, которыми их обстреливали российские Воздушно-космические силы (они так официально называются).

Что же касается последних дней, то буквально на протяжении прошлой недели в районе линии разграничения засекали несколько летательных аппаратов, которые могут быть либо российскими истребителями, либо фронтовыми бомбардировщиками. Также в небе над Донбассом видели нечто, очень напоминающее Ил-20. Однако ВСУ есть чем ответить в случае применения Россией своей авиации на Донбассе.

После Минска наше военно-политическое руководство очень серьезно отнеслось к возможностям россиян по поддержке гибридных вооруженных формирований с воздуха. В район линии соприкосновения на Донбасс стянуто достаточно большое количество зенитно-ракетных комплексов разного класса — начиная от С-300 и заканчивая «Стрелой-10». Регулярно проводятся учения по разворачиванию боевых расчетов, боевые стрельбы на полигоне в Херсонской области (очередные должны начаться буквально на днях).

Боевые порядки войск прикрыты достаточным количеством ПЗРК, есть и зенитно-пушечные комплексы «Тунгуска». А если учесть, что в стране сейчас разрабатывается сразу несколько новых систем ПВО и модернизируются старые комплексы, то ситуация не такая уж плачевная, как была в 2014 г.

Понятно, что глобально сдержать российскую авиацию в случае широкомасштабной войны они не смогут, однако нанести огромные потери вполне реально. И это показывает опыт той же войны в Грузии в 2008 г., когда при грамотной системе ПВО и подготовленных расчетах потери российской авиации просто зашкаливали. Был сбит даже стратегический бомбардировщик Ту-22М, не считая штурмовиков и средних бомбардировщиков.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»