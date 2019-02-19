«Россия вертит Германию на газовой трубе». Цимбалюк об итогах Мюнхен-2019

России использует любые международные форумы, как площадки для продвижения своей пропаганды. Не стал исключением и Мюнхенская конференция по безопасности.

Лавров, требующий покаяния от Европы и признания ошибок, Меркель и ее противоречивые тезисы о сотрудничестве с РФ по газу и продлении санкций, а также Пенс предлагающий всем определиться, в какой команде они играют – Запада или Востока, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Россия, как всегда, на подобных форумах продвигает свой пропагандистский лозунг – «Единая Европ от Лиссабона до Владивостока». Но, опять таки, как всегда, умалчивается о российском «продвижение в сторону Лиссабона» – агрессии против Украины с оккупацией Крыма и части Донбасса.

Главный итог: Германия встал в раскоряку, с одной стороны заявляется о санкциях против России, с другой стороны – «Северный поток-2» и импорт в Европу российского газа.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»